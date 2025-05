Sabina es un trotamundos, es un cantautor canalla, de guitarra y bombín, pero también es un caballero que no quería bajarse del escenario sin despedirse de su público. Esta gira que comienza ahora terminará en noviembre en Madrid. Para entonces habrá recorrido casi todo el país, además de París y Londres.

Para vivir este concierto a flor de piel: "Tira un poquito como es, como de de pena, de que ya no no vuelva, pues como a dar conciertos, se va un mito". El primero en España de una gira con la que Sabina cuelga el bombín de los grandes escenarios: "Va a ser una gira maravillosa. Vamos a darlo todo, como diría aquel, y después no te digo que, conforme vayan quedándonos menos conciertos nos entre más la nostalgia y a todos nos dé un poco de morriña", explica José Emilio Navarro, su manager.