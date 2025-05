2024 no fue un año nada fácil para Michael Bolton. El cantante de 'When a Man Loves a Woman' tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida: su cáncer cerebral. Fue en diciembre de 2023 cuando le diagnosticaron un glioblastoma, un tumor cerebral maligno muy agresivo. El artista tuvo que ser operado de urgencia, y los médicos lograron extirparle la masa celular por completo. Poco después tuvo que pasar de nuevo por quirófano debido a una infección. Sin embargo, el pasado mes de octubre terminó su tratamiento de quimioterapia y a sus 72 años, no ha vuelto a mostrar señales de recaída.