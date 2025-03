Joaquín Sabina, sobre la gente que apoyó a Trump y Milei: "¡Que se jodan por votarlos!"

Sabina, que afirma que su única patria "no es un sitio geográfico", sino su lengua, niega en la misma entrevista haberse aburguesado. "Tengo una buena casa, otra en Cádiz para pasar los meses de agosto, y he ganado dinero", comenta, antes de reconocer que nunca pagaría los 1.600 euros que se pidieron por algunas entradas de su concierto en el Madison Square Garden.

"Es que no tiene sentido, es ciencia ficción. Así que no quiero pasar ni un minuto pensándolo. Aparte de que me han estado explicando que es una agencia oficial o no sé qué… y yo no me llevo ni un duro, ¡qué también jode, eh!", ha afirmado respecto a esta polémica.