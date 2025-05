Qué le ocurrió a Enrique Iglesias con un dron

El cantante intentó coger un dron que grababa su concierto haciéndose varios cortes en los dedos que le llevaron a quirófano

Hizo unas camisetas solidarias y el dinero recaudado lo donó a la organización Save the Children

Julio y Enrique Iglesias separados por la música: la historia del distanciamiento entre padre e hijo

Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, cantante, compositor y productor español de éxito internacional y creador de temas como ‘Hero’, ‘Súbeme la radio’ o ‘Lluvia cae’, tomó una de las decisiones más importantes de su vida el año pasado. Su disco ‘Final Vol.2' será su último disco. Aunque seguirá lanzando canciones y subido sobre los escenarios, ha asegurado que “el mundo ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes", aseguraba tras lanzar el que ha sido su último LP. Diez canciones, ‘Así es la vida’ con la argentina María Becerra, ‘Fría’ con Yotuel, y ‘Space In My Heart’, con la estadounidense Miranda Lambert que suponen solo el punto final de extensa discografía.

El artista está envuelto en su última gira de conciertos, y después de casi seis años vuelve a cantar en España en verano de 2025. La ciudad elegida no es otra que Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del festival ‘Granca Live Fest’ de la ciudad. Enrique Iglesias se subirá al escenario del Estadio de Gran Canaria el próximo 5 de julio. Al cantante le gusta sorprender a sus fans en los conciertos, no duda en subir a sus fans al escenario, e incluso darles un beso, tal y como ocurrió en pleno concierto en Las Vegas en 2022.

Uno de los conciertos de los que más se ha hablado del cantante fue el que dio en Tijuana, México el 31 de mayo del 2015. El cantante agarró con la mano derecha uno de los drones que grababa el “show” pero acabó con importantes lesiones en su mano. "Fue culpa mía, toqué la cámara, bajaron las hélices y me cortó el dedo. En ese momento no sentí dolor, pero sabía que era grave porque vi parte del dedo entre la gente, aunque lo recuperamos. Me operaron al día siguiente en Los Ángeles y después de la operación es cuando sentí más dolor", comentaba el periodista en ‘El Hormiguero’ en 2021.

Enrique Iglesias no sintió mucho dolor en el momento y siguió su concierto media hora más, tras una primera cura, con la mano vendada y llena de sangre, "Para ser honesto, con toda la adrenalina no sentí mucho. Estaba realmente sorprendido por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Ya sabes como son los accidentes, suceden y no piensas en ello. Después de la cirugía... ¡me quería cortar la mano!", detalló.

Rotura de dedo y paso por el quirófano

“Lo que hice en aquel momento fue irresponsable y he pagado las consecuencias. Me rompí el hueso y no tengo sensación en la punta del dedo del medio”, ha asegurado el artista cada vez que se le ha preguntado por el accidente. Al terminar el espectáculo, se le trasladó en una ambulancia al aeropuerto de Tijuana y desde allí fue transportado en avión hasta Los Ángeles donde entró a quirófano para reconstruirse la mano. Aún con la gravedad del asunto, el hijo de Julio Iglesias recuerda algunas situaciones con humor. “Se trataba de mi mano derecha y soy diestro. Se van a reír: a lo mejor no debería hablar de esto, pero me resultaba imposible hacer cosas tan estúpidas como ir al baño y limpiarme. Tenía que comer con la mano izquierda y tampoco podía cortar la comida porque después de que me operaran no podía ni levantar la mano del dolor durante un mes.” Debido al accidente tuvo que suspender la gira promocional de su disco, ‘Sex and Love’, durante el proceso de recuperación que duró un mes. Una vez recuperado se volvió a subir a los escenarios.

Cinco meses después, el cantante aseguraba en la cadena América TV: "Estoy bien, ya me he recuperado al 100%. Fue solo un susto, gracias a Dios. Podía haber perdido parte del dedo, pero tuve un buen doctor que me ayudó muchísimo y ha salido todo bien. Ya estoy recuperado casi totalmente”.