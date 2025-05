Quién es más rico, David o Victoria Beckham: su increíble fortuna

David y Victoria Beckham son una de las parejas más consolidadas del panorama social desde hace más de dos décadas. Una pareja que ha hecho frente a un montón de situaciones: vivir en varios países, la crianza de sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo y Cruz, y Harper, y hasta los rumores de infidelidad y las especulaciones de divorcio. No obstante, la pareja ha logrado superar todo esto juntos. “La gente ha estado inventando cosas sobre nuestra relación durante 20 años”, aseguraba Victoria a British Vogue, “ambos nos damos cuenta de que somos más fuertes juntos que de manera individual”.

Los suyo fue amor a primera vista en 1997, durante la celebracion de un partido de fútbol benéfico del Manchester United. Tan solo un año más tarde de aquel partido, la pareja anunciaba su compromiso, poco tiempo después nacía Brooklyn y a los cuatro meses la pareja se daba el ‘sí, quiero’. El año pasado la pareja celebraba sus 25 años de casados y no dudaron en volver a ponerse los trajes con los que se juraron amor eterno.

Durante el cuarto de siglo que llevan casados, la pareja no solo ha creado una familia y también han creado un imperio empresarial. Según la lista de millonarios del diario ‘The Times’ tienen una fortuna conjunta de 455 millones de libras , lo que al cambio supone unos 537 millones de euros.

El portal americano Celebrity Networth, especializado en fortunas de famosos , asegura que el jugador ha amasado una buena fortuna por su carrera futbolística en equipos como el Manchester United, el Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, Milán y Paris Saint Germain . Se calcula que durante su etapa en Estados Unidos ganó un cerca de 213 millones de euros, mientras que en Francia acumuló otros 47,5 millones. En 2013 decidió dar un paso al lado y dejar el fútbol, pero no el ser imagen de martas como Calvin Klein, Adidas o Pepsi. Además, es embajador de organizaciones como UNICEF.

En los que a sus negocios se refiere, el jugador compró un equipo en expansión en la MLS por 23,7 millones de euros. Aquello formaba parte de su contrato con el LA Galaxy, firmado en 2007, pero prácticamente no se vio materializado hasta marzo de 2020, cuando el Inter de Miami empezó su primera temporada. Además, el inglés también ha prestado su imagen como embajador de varias marcas: en 2021, por ejemplo, lo hizo para Turismo de Qatar.

En 2019 creó la agencia Studio 99, creadora de la película biográfica sobre Ronnie O’Sullivan, uno de los mejores jugadores de billar de la historia, titulada The Edge of Everything (Amazon).