Sin embargo, habría habido más ocasiones: "Hablo de tres fechas para no poner en un compromiso. Ha habido más pero han sido en sitios privados y podríamos averiguar quién es la fuente".

Tras reencontrarse con su hermana en 'Supervivientes', Manuel descubría la polémica con su novia y no podía disimular su decepción: "Yo, Sandra, estaba súper ilusionado con ella. Es de las pocas las cuales he sentido algo diferente. Si ha hecho algo tendré que hablar con ella y sentarme con ella... pero me dolería mucho", decía a la presentadora del programa.