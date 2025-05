Al grito de Sandra Barneda , Manuel se lanzaba a correr y se sumergía en el agua, para coger uno y luego otro pergamino. El tiempo corría y todavía le quedaba el tercer y último pergamino. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' buscaba y buscaba y no daba con él, hasta que el tiempo se cumplía y Manuel se desesperaba: "No hay nada. Solo hay dos, te lo juro de verdad". De repente, su hermana Gloria aparecía por detrás , para sorpresa del concursante, con el tercer pergamino. "¡Manuel!", exclamaba Gloria.

La emoción era total, tanto de Manuel como de Gloria. ¡Y es que no hay nada como el amor de dos hermanos! Manuel González no daba crédito: "¡Te quiero!", decía, a lágrima viva. Gloria tranquilizaba a su hermano , señalándole que toda la familia se acordaba de él y que todos le esperaban en España con los brazos abiertos. La hermana de Manuel nos dejaba un momentazo poniéndose unos dientes postizos: "Cuando vengas te los quito". "Ya me los arreglaré", subrayaba Manuel.

"Los vídeos que salen son muy distorsionados... la gente es mala, pero cuando tú vuelvas lo verás", subrayaba Gloria. La cara de Manuel cambiaba de rostro completamente "Ha habido turbulencias... ¿tú con ella ya no te llevas? Tú eres mi hermana y yo me fío de ti", decía un Manuel, envuelto en dudas. El siguiente pergamino concretaba todavía mucho más la información de antes: "Una supuesta infidelidad de Gabriella podría acabar en ruptura con Manuel desde 'Supervivientes". "Yo, Sandra, estaba súper ilusionado con ella. Es de las pocas las cuales he sentido algo diferente. Si ha hecho algo tendré que hablar con ella y sentarme con ella... pero me dolería mucho", decía un Manuel muy dolido.