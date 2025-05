El entorno de Anita estaría molesto con Montoya: "Están muy disgustados con su forma de tratarla"

Ahora, Alexia Rivas ha contado en 'Vamos a ver' el mensaje que la familia de Anita le ha pedido que comunique de su parte : "Yo tengo buena relación con una de las personas del círculo de Anita y, en general, sus amigos más íntimos y algunos de ellos hasta la defienden en plató y son amigos de toda la vida, no lo están pasando nada bien con el trato que Montoya le está dando a Anita", ha arrancado la colaboradora.

"No quieren pronunciarse demasiado porque no quieren que se centre en eso el concurso de Anita. Consideran que está siendo muy buena y no le hace falta, pero están muy disgustados con las formas que está teniendo Montoya. La ven triste, como sometida a lo que a él le pueda parecer bien o mal y les gustaría poder hablar con ella para que supiera la perspectiva que ellos tienen desde fuera", ha continuado explicando Alexia Rivas tras hablar con el entorno más cercano de la superviviente.