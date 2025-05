"No me des dos besos, por favor. No me des dos besos. Esto lo voy a decir aunque me critiquen. Me parece la cosa más machista de la historia. No me gusta que invadan mi zona personal. Encima, hay gente que lo aprovecha porque le atraes físicamente y te da el beso desagradablemente con saliva. Prefiero que me den la mano o, incluso, un abrazo, pero los dos besos son súper intrusivos. Y, encima, solo nos los dan a las mujeres. Entre hombres, se saludan con la mano. Y, si yo ofrezco la mano, me tachan de borde. A gente que conozco vale, pero no quiero que esta sociedad me obligue a besar a desconocidos, besaré a quien yo quiera", ha sido su gran reivindicación.