"La vida tenía otros planes para nosotros y ahora, desde el cielo PAPÁ nos cuida a los dos, y es que que tú y yo estemos aquí, es un auténtico milagro. Quiero que sepas Mauro, que si ya eras el motor de mi vida, ahora eres todo el combustible que me hace falta para seguir adelante. Voy a luchar lo que haga falta para que sigas siendo un niño tan feliz como eres, para que no te falte de nada, y para que sientas el cariño de todo el mundo que te quiere, y sobre todo de tu padre, que me encargaré de hablarte de él cada día", ha escrito en su Instagram.

"Papi me está enviando muchas fuerzas desde arriba para poder recuperarme cuanto antes de estas heridas de guerra - ha continuado- y poder abrazarte pronto y verte, no sabes las ganas que tengo y lo que te estoy echando de menos. Y yo, ten por seguro que no voy a dejar de luchar para salir del hospital, más fuerte y con las menos secuelas posibles, desde que ocurrió todo, tú mi salvavidas, el que me da fuerza para cada día, tirar un poquito más y para celebrar cada pequeño paso de gigante que aquí doy", afirma Labara sobre su ingreso hospitalario.