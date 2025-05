El hijo de Carmen Borrego ha hablado, entre otras cosas, sobre la boda: "Cuando se vendió no firmé yo solo..."

A menos de 24 horas de que Paola Olmedo se sentara por primera vez en el plató de 'Tardear' a responder, sin pelos en la lengua, todas las polémicas que le atañan con la familia Campos, además de lanzar algún que otro dardo a su expareja e hijo de Carmen Borrego José María Almoguera, ahora ha sido el exconcursante de 'GH DÚO' el que -desde el programa de Telecinco que ocupa las tardes y que presenta Frank Blanco y Verónica Dulanto- ha lanzado su particular réplica, instantes antes de que su tía Terelu protagonizase un tensísimo cara a cara con Belén Rodríguez.

En primer lugar, José María Almoguera reconocía que no pudo ver la entrevista entera puesto que estaba "recogiendo a su hijo de la guardería": "Fue complicado... está un poco fastidiado de los dientes, así que estamos a otra cosa. Pero he visto ciertas cosas...". Tras estas primeras palabras, el hijo de Carmen Borrego se mostraba contundente: "Yo no he vendido nada ni a nadie nunca por detrás. Cuando he vendido ha sido por delante. No me cuesta admitirlo, porque es la realidad. He vendido lo que tenía que vender".

Por otro lado, en cuanto a la boda, "cuando se vendió no firmé yo solo": "Firmaron dos personas. El dinero se repartió, era de los dos porque el matrimonio era reciente. Yo no me quedé con nada ni mucho menos". Y es que Paola Olmedo dio más de un titular en su entrevista en 'Tardear' dejando caer cierto "pie de guerra" que, personalmente José María no le va a dar: "Yo lo dejo clarísimo. No voy a entrar en ninguna guerra con la madre de mi hijo porque mi hijo es el principal damnificado".

