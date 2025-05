Terelu Campos se abre como nunca en su entrevista en 'Tardear': reacción a la guerra entre Almoguera y Alejandra, su polémica baja por maternidad...

Terelu Campos: "He aprendido que hay cosas que no puedo controlar"

Salta la tensión en el cara a cara más esperado entre Terelu Campos y Belén Rodríguez: "Si contara toda la verdad no quedarías en buen lugar"

Tras llevar meses recibiendo comentarios de su compañero Alessandro Lecquio criticando su supuesta actitud cuando trabajaba en Telemadrid, Terelu Campos se ha sentado en el plató de 'Tardear' para hablar por primera vez de manera extendida sobre esa tema y otros que giran en torno a la colaboradora y presentadora en los últimos días.

Terelu Campos desmiente el rumor de su supuesta atracción por Lecquio

La mayor de las Campos asegura que a ella "no le pasa nada con Lecquio" a pesar de haber recibido sus críticas. Es más, confiesa que nunca habla de él porque no forma parte de su universo. También desmiente con una ironía el rumor de que estuvo enamorada de él: "Loca de amor. Eso no ha pasado jamás en la vida".

Y aunque Antonio Montero señala que es improbable que Alessandro Lecquio nunca se haya fijado en ella porque ella era "un pibón" y a él "no se le escapaba una", Terelu Campos afirma que todo eso ocurre cuando ella ya estaba casada: "Jamás en la vida me tiró los tejos, ni yo he sentido atracción hacia él".

Desde que salieron a la luz todas las críticas por parte de excompañeros suyos, Terelu Campos ha mantenido una actitud humorística al respecto. Una posición que los colaboradores de 'Tardear' no llegan a comprender. Sin embargo, la colaboradora de 'De viernes' no cree que haya otra opción: "¿Qué quieres, que me tire al suelo y ponga a llorar? He aprendido que hay cosas que no puedo controlar y que no está en mi mano que por la mañana alguien se levante y decida decir algo de mí porque estoy muy acostumbrada a ello".

"Aprendí con mi madre que en todas las redacciones siempre hay alguien que no trabaja y ese es el que critica", eran las palabras de Terelu dando por concluido el tema que le relacionaba a ella con Lecquio.

Terelu Campos reacciona a las palabras de Alejandra Rubio