El público de Andy y Lucas ya vendría advirtiendo una presunta mala relación entre ellos. El pasado 28 de septiembre del año 2024 actuaron en Gran Canaria y los asistentes se percataron de "que hay una crisis bastante seria que ya traspasa el escenario". Este es el testimonio de una fan : "No pudimos dejar de comentar la mala relación que había sobre el escenario y el resto de personas que estaban a nuestro alrededor también lo comentaban".

"Se notaba tensión en el ambiente, como que actuaban por separado, parecía que Andy era el corista de Lucas. En un momento determinado, la gente empezó a gritar "¡Andy, Andy, Andy!" y eso la gente lo veía, como que Andy era el corista de Lucas", añade esta fan. Además, relata que, cuando llegó el momento de que se hicieran fotos con sus seguidores, se las hicieron por separado: "Parecía que no querían aparecer juntos en ningún momento".

"La relación entre ellos no es buena", remata la testigo. Los colaboradores de 'Fiesta' analizan este revelador testimonio de una amiga de Jorge Moreno y algunos señala que "parece que no se soportan. Lucas no se fiaba de que Andy fuera a ser puntual", señala Omar Suárez, que confiesa que coincidió con ellos en varias ocasiones debido a un trabajo que compartieron.