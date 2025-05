'Fiesta' habla en exclusiva con Lucas, que se pronuncia al respecto: "Parece que habéis dictado sentencia y que Andy y yo nos hemos pelado. No sé de donde ha salido, es un bulo total", son sus primeras palabras. Pero, entonces ¿por qué hay gente que asegura escuchar gritos y golpes en su camerino? El cantante tiene una explicación al respecto. Cuenta que movieron sillas y mesas y que se suelen hacer bromas del estilo "yo soy más fuerte que tú", que se vacilan, que hacen flexiones y dominadas y que hablan fuerte porque son de Cádiz, "pero no es que nos estuviéremos peleando".

"Mi relación con Andy es buena. Buenísima. No sé ya cómo decirlo", sentencia Lucas. "Llevan veinte años separándonos. Voy a indagar de dónde ha salido esta noticia. No sé si es de alguien a quien no le pagamos bien. Me lo voy a tomar como algo personal", advierte el artista, que asegura que piensa llegar al fondo de este asunto para descubrir quién ha contado a 'Socialité' que él y su compañero habían mantenido esta supuesta pelea.