Esta es la moneda de 40 euros de la princesa Leonor: cómo y dónde se puede conseguir

Años de historia de España y su monarquía, también han sido acuñadas en las monedas. No obstante, no siempre ha sido así, en 1870, en la primera peseta española no aparecía un monarca. Se trataba de un gobierno provisional, así que la moneda no tenía rey, pero sí símbolos que representaban a España. Ahora son muchas las monedas conmemorativas que se acuñan desde La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española. No solo Juan Carlos I y Felipe VI han prestado sus perfiles para monedas, la Princesa Leonor, también cuenta con varias monedas.