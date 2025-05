Hace algunos meses, Gala Caldirola y Gianmarco Onestini fueron pillados teniendo una cita por Madrid . Después de que salieran a la luz unas fotos besándose , Gala reconoció que se estaban conociendo pero que no existía una relación formal entre ellos. Ahora, la extronista de ‘Myhyv’ aclara qué pasó realmente entre ellos y si llegaron a oficializar su relación antes de que ella comenzara ‘Supervivientes’ . De hecho, los colaboradores le preguntan si Gianmarco estaba al corriente de que ella se iría pronto a Honduras. “Yo sé lo conté”, asegura la influencer.

Gala explica que su relación con Gianmarco no vino de un día para otro, si no que llevaban hablando mucho tiempo. “Hablábamos desde hacía un año”, admite la influencer. Gala cuenta abiertamente por qué su relación no funcionó en su momento aunque guarda muy buen recuerdo de él. Destaca que fue un chico respetuoso, que entendía los límites y que se comportó como un caballero en todo momento. “Mi impresión es buena”, reconoce la extronista. Además, aclara si al volver de ‘Supervivientes han retomado de nuevo el contacto.