Ágatha Ruiz de la Prada habla del problema por el que casi pierde su casa nueva

Madrid, 13 MAY 2025 - 16:29h.

La colaboradora de 'Tardear' ha lamentado el último incidente que ha sufrido en su casa nueva: "Casilla de salida"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada habla de su situación económica tras la venta de su casa

Ágatha Ruiz de la Prada no gana para sustos. Después de vivir una auténtica odisea el día del apagón eléctrico masivo, tal como ella mismo contó en la televisión, la diseñadora y colaboradora de 'Tardear' se ha encontrado con un gran problema que por poco le cuesta su casa nueva.

Así lo ha contado ella misma a los periodistas que se han concentrado en su tienda situada en el Barrio de Salamanca para la presentación de su nueva colección de alpargatas. Sonriente y entregada a su trabajo, la que fuera concursante de 'Bailando con las estrellas' ha dado la sorpresa con esta inesperada revelación que le ha llevado más de un quebradero de cabeza.

Tras poner a la venta su dúplex en pleno centro de Madrid por 7,8 millones de euros, la diseñadora estaba muy ilusionada con la nueva vivienda que había adquirido y que ha estado preparando a lo largo de estos meses. "Una nueva etapa", es lo que decía en relación a su nueva casa, aunque un problema ha puesto en jaque sus planes y su tranquilidad.

Con esmerado cuidado, Ágatha Ruiz de la Prada ha contado que tenía todo puesto a punto. Cada detalle, cada cuadro y cada mueble lo ha puesto a conciencia, pero un imprevisto ha terminado con su paz y su equilibrio doméstico. "Le había dedicado muchas horas", ha lamentado la colaboradora tras haber sufrido una avería tan extrema que ha arrasado con todo.

Haciendo referencia a las fuertes lluvias y tormentas que se produjeron el 1 y 2 de mayo, la diseñadora ha relatado qué consecuencias tuvieron estos fenómenos atmosféricos en su casa nueva: "Si no llego a estar y hubiera venido el lunes, qué me hubiera podido pasar, me quedo sin la casa nueva, imagínate que horror".

Las consecuencias de la tremenda gotera que ha sufrido no se han hecho esperar. "No sabes cómo huele. Tuve que quitar a toda la velocidad los libros que pesaban como muertos. Es una casilla de salida. Todo fue en un minuto. Una gotera morrocotuda, de las más gordas que he visto en mi vida", ha lamentado de la mala suerte que ha tenido en el estreno de su nueva casa.