'TardeAR' trae en exclusiva los audios secretos en los que Alejandra Rubio habla muy duramente sobre la portada de su tía, Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos ha mostrado un gran posado en la casa de su abuela, algo que ha alterado a su sobrina y que ha dejado en evidencia estar disconforme con su decisión.

Alejandra Rubio asegura que "mi tía es subnormal gordi y ya está, que se ha marcado una exclusiva en Semana enseñando la casa de mi abuela, la de Málaga, pero heavy…Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, cosa que me parece una puta barbaridad. Yo ya no he dicho nada, lo único que Sandra me ha dicho, ‘Bueno, tú sal’. Yo le he dicho ‘mira, Sandra, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara".

La sobrina de Carmen Borrego, sobre la portada de Carmen: "Yo no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no"

Además, la hija de Terelu Campos tiene claro que su posición fue evidente en el plató cuando se le preguntó por la respectiva exclusiva: "No voy a hablar más de mi abuela, mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no. Porque no va con mi personalidad y punto. Y debe ser que se me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente, y por eso este tío se ha marcado un artículo".

Sobre la opinión de su madre, Alejandra Rubio explica que "ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con mi madre por teléfono y me ha dicho que no, que ella no le ha dado permiso. Que simplemente le dijo ‘Voy a hacer un reportaje en la casa de Málaga’. Y mi madre se quedó callada y Carmen le dijo ‘¿Qué pasa? ¿Qué no puedo?’, a lo que ella respondió ‘Haz lo que te dé la gana’. Por último, en los duros audios de Alejandra Rubio sobre la exclusiva de su tia aclara que “mi madre no quiere movida, pero le dejó muy claro con su actitud que no”.