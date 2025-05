TardeAR 13 MAY 2025 - 16:58h.

Gloria se sentaba por primera vez en ‘Tardear’ y detallaba el mensaje que le mandó Gabriella a Manuel y se enfrentaba a un amigo

La hermana de Manuel González denuncia "amenazas" de Gabriella tras hacer público un mensaje de ruptura: "Me insulta constantemente"

Gloria, hermana de Manuel, participante de ‘Supervivientes’, se sentaba por primera vez en el plató de ‘Tardear’ para aclarar todo lo relacionado con el famoso mensaje que supuestamente le mandó Gabriella a Manuel dando por finiquitada la relación.

“Quiero dejar claro que yo en ningún momento he hablado del contenido de ese mensaje. Es decir, el contenido de ese mensaje no ha salido en televisión, no sé por qué me acusa...”, comenzaba diciendo la hermana del superviviente antes de desvelar algunos detalles de ese mensaje y dejando claro que el tema final era dejar la relación.

“Hombre, yo creo que a mi hermano no le va a gustar, porque cuando salieron de Honduras, todo era, venga, te espero… y a las horas mandó ese mensaje”, decía. “El mensaje es muy largo, pero, vamos, termina con un resumen de que mejor... que han roto, sí”, exponía Gloria.

La hermana de Manuel se enfrenta con un amigo de Gabriella

Tras las palabras de la hermana de Manuel, ‘Tardear’ conectaba con Raúl Díaz, mejor amigo de Gabriella, que entraba muy enfadado en directo: “Mira, estoy bastante mosqueado ya por como habéis empezado el programa ya que veo que estáis todos en contra de Gabriella y decís mucho pero no sacáis ninguna prueba ni argumentáis nada”.

Raúl se enfrentaba con Gloria y se lanzaban varias acusaciones en el plató de ‘Tardear’. “En el momento en el que tú te crees con el derecho y la libertad de juzgar a una persona como tú lo has hecho públicamente, poniendo en contra a tu familia, a sus amistades y a mucha gente, contando un montón de mentiras, porque te has dedicado a mentir, que es lo que has hecho, y ahora mismo entiendo que estás muy arropada en un sitio donde te aplaude y te vienes muy arriba, pero te estás confundiendo y mucho, porque tú has insinuado cosas de mi amiga muy fuertes”