Alejandra Rubio envió un polémico audio criticando que su tía, Carmen Borrego, mostrara en una exclusiva la casa de María Teresa Campos en Málaga

El tremendo enfado de Terelu tras la filtración de los audios de Alejandra Rubio: “Poned lo que os dé la gana”

‘Tardear’ ha emitido unos audios en los que se escucha a Alejandra Rubio cargando duramente contra su tía, Carmen borrego, por una portada en la que mostraba la casa de Málaga de su abuela poco después de morir. La forma en que se dirige a Carmen Borrego ha generado una intensa polémica y Alejandra responde en ‘Vamos a ver’ explicando que ha hablado con su tía, le ha pedido perdón y deja claro que no hay ninguna guerra.

Los audios de Alejandra Rubio sobre Carmen Borrego

El 10 de enero de 2024, Carmen Borrego protagonizó una portada en la revista ‘Lecturas’ que causó un conflicto entre tía y sobrina. En sus declaraciones, Carmen confesaba que había estado "al borde del precipicio" y mostraba la casa de María Teresa Campos en Málaga, algo que su sobrina no entendió.

En el audio que ha emitido 'Tardear', Alejandra calificaba de "subnormal" a su tía y se quejaba de que hasta hubiera "fotitos sentada" en la cama de su abuela. Públicamente, tía y sobrina coincidían en el plató en el que ambas colaboraban entonces y mientras la protagonista decía que era una entrevista bonita, Alejandra se mostraba recelosa: "Es su madre y entiendo que se desahoguen, yo prefiero tomar otra postura ahora que es no hablar más, creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer públicamente".

Alejandra Rubio responde a la polémica

La colaboradora explicaba que se trata de un audio que envió "en privado" y añadía: "Esto pasa hace año y medio, ya sabemos que hay gente en este maravilloso mundo y que no hace las cosas como se deben hacer".

Alejandra recordaba que ya dijo en el pasado que no compartía la decisión de su tía y le restaba importancia: "Es exactamente que lo que digo en el audio de una forma distinta. Si quieres que sea sincera, tampoco me parece para tanto".

Eso sí, la colaboradora reconocía su error por los términos que eligió: "Siento mucho haber dicho esa palabra fea". Por eso, se ha disculpado con su tía: "Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está, todo lo demás es lo que pienso, lo que saben que pienso en mi familia".

Es más, según Alejandra, su tía entiende la situación: "Carmen me ha dicho que no tenía ningún problema, le he dicho que ya sabemos cómo hablo cuando me enfado. Tampoco es para tanto, podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada".

Además, recordaba que el fallecimiento de su abuela era entonces "muy reciente" y que no le hacían "gracia" estas cosas que, en la actualidad, sigue sin compartir: "Para mí, no era el momento de hacer esa exclusiva. Dicho esto, son sus hijas, es su herencia, hacen lo que les da la gana y yo he dado mi opinión en privado".

Por último, Alejandra concluía que de esto no va a hacer una guerra: "Si ella se lo ha tomado mal, lo siento y ya está. Si le hubiera pasado a ella también lo entendería, porque sé que se enfada conmigo y lo comenta con sus amigos y me parece normal, somos humanos".