Manu Lombardo, antes y después: su increíble cambio físico tras perder 18 kilos

Rocío Molina Madrid, 14 MAY 2025 - 10:03h.

El extronista de 'MyHyV' ha compartido su impresionante cambio físico y la reflexión en la que ha centrado su transformación

La reflexión de Manu Lombardo ocho meses después de su ruptura con Susana Megan: "Es lo más difícil"

Manu Lombardo ha dejado muy impresionados a sus seguidores tras publicar en sus redes su impactante cambio físico. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha mostrado sus "dos versiones" de un mismo posado con 18 kilos menos y casi tres años de diferencia. Un cambio del que el ex de Susana Megan está muy orgulloso y un proceso de antes y después del que ahora ha dado más detalles.

Sin reparos en demostrar cómo se siente, hablar abiertamente de sentimientos o de ponerse delante de una espejo en público, Manu Lombardo ha dejado constancia de lo que ha conseguido a base de mucho cambio. Y esta impresionante transformación es lo que él mismo dice que es "la punta del iceberg". Un proceso en el que ha habido muchos momentos y también caídas.

Manu Lombardo ha ido publicando a lo largo de estos meses nuevas imágenes suyas y a algunas de ellas su propia ex Susana Megan reaccionaba. Su transformación física es una realidad, pero no ha sido algo fácil. Aunque entre una imagen y otra hay 18 kilos de diferencia, el extronista ha compartido estas imágenes para explicar que hay mucho más detrás de estas dos instantáneas.

"Lo que ha cambiado no se mide solo en números. No se ve es todo lo que hay detrás: las caídas, las veces que quise rendirme, los días en los que volví a empezar desde cero. Porque sí, ha habido recaídas, pero también ha habido remontadas. Y en cada una de ellas he aprendido algo", ha confesado el influencer.

Un cambio que ha venido asociado a una etapa completamente nueva. Tras su ruptura con Susana Megan, el extronista de 'MyHyV' ha destacado en muchas ocasiones la importancia de tener "voluntad" para seguir adelante. Y, de eso mismo, ha tirado a la hora de cambiar también sus hábitos.

"Aprendí a controlar mis impulsos, a no dejarme llevar por el ya da igual, a no buscar soluciones mágicas, ni atajos. Aprendí que el verdadero cambio empieza dentro, cuando te paras, te escuchas y te enfrentas a ti mismo. Cuando te preguntas por qué haces lo que haces... y te atreves a cambiarlo", es su testimonio que se ha atrevido a trasladar a sus seguidores.

Aprovechando estas imágenes que ha mostrado y que tanto han sorprendido a sus seguidores, Manu Lombardo ha trasladado un importante mensaje. "El cambio no está fuera, el cambio está dentro. Lo que se ve por fuera es solo el reflejo de todo lo que trabajado por dentro. Y eso, eso es lo que de verdad me hace sentirme feliz y orgulloso".

El influencer ha querido terminar su post con una frase que a él le ha servido mucho en este camino: "Si tú también estás en ese camino, solo te digo una cosa. No te rindas. No es magia. Es paciencia, constancia y creer en ti. Tú puedes. Siempre puedes".