15 MAY 2025 - 18:43h.

Raquel Bollo se pronuncia sobre la relación que su hijo mantiene con Adara Molinero

Hace unos días, 'Fiesta' destapó unas fotos en las que aparecían Adara Molinero y Manuel Cortés disfrutando juntos en la Feria de Abril en la que mostraban una tremenda complicidad. Esto hizo saltar todas las alarmas y comenzaron los rumores: ¿Están juntos Adara y el hijo de Raquel Bollo? ¿Son novios y están iniciando una relación sentimental más allá de la amistad? 'Tardear' cuenta con el testimonio de Raquel Bollo, quien aclara todas estas dudas, en exclusiva.

¿Son pareja o simplemente amigos? En el programa presentado por Emma García, Jorge Moreno (el colaborador que trajo esta exclusiva) llegó a asegurar que varias personas vieron besarse a Adara y Manuel. Él no pudo captar el momento ni tampoco lo vio con sus propios ojos, pero, al parecer, varios testigos se lo confirmaron. Ahora tenemos la oportunidad de preguntarle a la madre del protagonista de esta historia para salir de dudas y descubrir si realmente son pareja o no.

Raquel Bollo aclara si Manuel Cortés y Adara Molinero son pareja o no

"Adara es súper íntima de Alma. Desde que salieron de 'Supervivientes' tienen una relación de casi a diario. También tiene una relación con Manuel. Yo estaba en ese momento en la caseta y yo, beso, no vi", confiesa Raquel Bollo. Además, la colaboradora de 'Tardear' revela que "siempre he visto química entre ellos porque se han llevado súper bien. Incluso en la isla, cuando parecía que no se llevaban bien".

"Que yo sepa, no hay tema", aclara Raquel Bollo, desmintiendo todos los rumores al respecto. "Manuel, hasta donde yo sé, es mi hijo y tiene una edad que yo no me voy a meter en lo que haga. Se lo tendréis que preguntar a él y ella". Cuando le preguntan en plató si le gustaría ser la suegra de Adara, la Bollo responde: "Yo tengo muy buena relación con ella y me río mucho con ella. Además, con su madre también me he llevado súper bien".