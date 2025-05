'Fiesta' tiene, en exclusiva, las pruebas que podrían demostrar que Adara Molinero y Manuel Cortés son pareja. Jorge Moreno, trabajador del programa, tiene toda la información que destapa esta supuesta relación sorpresa entre estos dos personajes tan mediáticos de Mediaset: "Los he pillado yo. Me llaman por teléfono, estoy en un sitio y me dicen 'estas dos personas se están liando ahora mismo'. Lo dejo todo y veo a estas dos personas juntas. Lo tengo todo en este teléfono", confiesa a la hora de compartir con los espectadores esta noticia de la que muchos medios se harían eco.