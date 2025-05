Bárbara Rey adelanta la publicación de sus memorias: “Para que se lleven el dinero otros…”

Con el rey emérito en el foco de la actualidad tras su acto de conciliación con Miguel Ángel Revilla, Bárbara Rey ha anunciado la inminente publicación de su libro de memorias. Una publicación en la que asegura contar cosas que jamás se han hecho publicas y en las que don Juan Carlos de Borbón vuelve a ser protagonista.

“Hay muchísimas cosas que no he dicho nunca y que están es ese libro”, ha asegurado Bárbara Rey al contar que en pocas semanas su libro verá la luz. Además, la artista deja claro que su vida es mucho más que su historia de amor con el rey emérito “Mi vida no es le rey. La reina no está en mi libro, ni es protagonista ni siquiera figurante”.

Le es indiferente si el rey emérito lee o no su libro, pero está convencida de que don Juan Carlos I va a leer su historia. No sabemos si Bárbara dedica o no un capítulo de sus memorias a su hijo, quién considera que ha hecho algo inhumano con ella.

¿Qué le queda por contar a Bárbara Rey? ¿Por qué adelanta una publicación que estaba prevista para después de su muerte? La vedette habría decidido adelantar la publicación para ser ella la que disfrute de sus beneficios y porque “se han dicho muchas cosas que no son ciertas y conviene aclararlas”.

Desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, Marisa Martín Blázquez ha explicado que Bárbara Rey habla de una relación que fue puntual y no continuada en el tiempo con don Juan Carlos. Además, se ha preguntado qué iba a contar Bárbara sobre él rey emérito en este justo momento. Se ha referido a ciertas declaraciones de los audios publicados, que no se habían publicado y le ha lanzado una advertencia “Salvo que se quiera meter en un berenjenal muy gordo, va a salir peor que Revilla”.