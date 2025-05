El estilista de Melody explica cómo se encuentra la cantante: "Está decepcionada"

Fiesta 18 MAY 2025 - 19:27h.

El estilista de Melody en Eurovisión ha hablado para el micrófono de 'Fiesta' y ha contado qué planes tiene la artista: "Va a contar su realidad"

'Fiesta' ha hablado con Raúl Amor, el figurinista y estilista de Radiotelevisión Española que ha acompañado a Melody en Eurovisión 2025. Tras el batacazo de la cantante en el festival musical quedando en el puesto 24º, la artista tomaba una drástica decisión que contaba en exclusiva este domingo 'Socialité': Melody decidía no volar con el resto de la delegación española hacia Madrid para poner rumbo directo a Sevilla.

Según las informaciones del programa de María Verdoy y Antonio Santana, la decepción y el enfado de Melody sería tan grande que se habría sentido sin fuerzas para enfrentarse a la prensa que la esperaba en el aeropuerto madrileño Barajas-Adolfo Suárez.

Quien sí ha contestado a la prensa, y concretamente al micrófono de 'Fiesta', ha sido el estilista de la artista. Raúl Amor ha contado, visiblemente afectado, cómo se encuentra Melody y cuáles son los planes inmediatos de la artista:

"Feliz no está, está enfadada como estoy enfadado yo, te mentiría si te dijera que está contenta. Tú te presentas a un concurso para ganar, y Melody es muy guerrera, entonces no es difícil entenderla. Ella es una mujer que no se amedrenta y yo creo que va a contar su realidad, cómo se siente, porque ha hecho un trabajo increíble y lo demás está fuera de sus manos".