Ana Herminia revela el sorprendente nuevo proyecto de Ángel Cristo Jr.

Rocío Molina Madrid, 20 MAY 2025 - 12:20h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha dado una información bomba sobre Ángel Cristo Jr. tras el anuncio de la autobiografía de Bárbara Rey

Estas son algunas curiosidades sobre Ana Herminia que quizás no conocías

Compartir







Ana Herminia ha vuelto a la carga y lo ha hecho revelando el nuevo proyecto en el que trabaja Ángel Cristo Jr. La exconcursante de 'GH DÚO' ha roto su silencio y ha dicho abiertamente que Bárbara Rey no es la única que va a sacar una autobiografía próximamente. Por lo visto, la idea de la vedette también la comparte el exconcursante de 'Supervivientes'.

Después de mucho hablar y de llevar la relación familiar al límite, la mujer de Ángel Cristo Jr. no se ha cortado cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado. Esta ha desvelado el gran proyecto que tiene entre manos su marido tras el anuncio de las memorias de su madre.

El exconcursante de 'Supervivientes' va a narrar con todo lujo de detalles sus vivencias en un libro que promete hacer la competencia al de Bárbara Rey y que no va a dejar indiferente a nadie.

"Ángel tiene ya pensado y también. Ya antes de que él hablara, eso estaba sobre la mesa. Que más bien escribiera un libro, lo que pasa es que se dieron las cosas así. Ojalá que se pueda publicar lo que realmente no ha salido. Y eso sería lo bonito e interesante", ha contado para empezar Ana Herminia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con estas palabras, la exconcursante de 'GH DÚO' ha querido matizar que aunque esta revelación coincida con la autobiografía de Bárbara Rey que se publicará el próximo 12 de junio, eso es una pura casualidad y que esto ya estaba pensado de mucho antes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No es por respuesta ni nada. Simplemente quiere. Él quería plasmar todas sus cosas y todas sus vivencias y ya está", ha aclarado la exconcursante la cubana. Una respuesta en la que nuevamente deja entrever que entre ellos no ha existido ninguna conversación interna o intento de acercamiento a lo largo de estos meses. Toda una revelación bomba que, a buen seguro, no va a pasar nada desapercibida.