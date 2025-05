Rafa Camino se muestra tajante sobre sus romances: “No me compares a Lara Dibildos con Terelu…”

TardeAR 21 MAY 2025 - 19:58h.

El torero se emociona en directo hablando con Lara Dibildos: “Vivimos unos momentos muy duros”

Inédito | Montoya huele la ropa interior de Terelu: "¡Como una madre a un hijo!"

Compartir







El pasado martes, Antonio Montero destapaba en el plató de ‘Tardear’ el romance entre Terelu y Rafa Camino. El torero, hay que recordar, que también estuvo con su amiga, presente en plató, Lara Dibildos.

Un equipo de ‘Tardear’, con Antonio Montero a la cabeza, se ha desplazado hasta la vivienda del torero en Madrigal de la Vera, en Cáceres, que ha concedido una entrevista en directo.

“Con Terelu hubo una amistad muy buena, lo pasamos muy bien, muy poquito, éramos amigos, yo estaba toreando, y ella estaba en Telemadrid… y bueno, es que no puedo negar una cosa que salió en toda la prensa. Ya está, es que no pasa nada… Ahora este revuelo, pues la verdad es que no me cuadra”, aseguraba Rafi Camino.

El torero se mostraba tajante cuando le preguntaban por el hecho de que Lara Dibildos y Terelu le habrían ‘compartido’: “A mí no me compares a Lara con Terelu, porque Terelu ha sido una buena amiga y Lara ha sido mi novia y la he querido con locura”.

Lara respondía visiblemente emocionada desde plató: “Es verdad que fuimos novios y que yo te estaré siempre agradecida, porque yo estaba muy enferma y quien estuvo a mi lado en Houston, en Estados Unidos y en España operada, fuiste tú y mi madre”.

Rafa amino casi no podía contener las lágrimas al recordar la relación con Dibildos: “Es que me emociona un poco, porque vivimos, Lara y yo, vivimos unos momentos muy duros, muy duros. Muy jóvenes, yo tenía 23 y Lara 21. Y entonces se puso mal, yo estaba toreado en México y me iba a Houston a verla y ¿qué pasó? pues que se puso mal, fueron a operar, anulé una corrida de toros y me quedé con ella”.

Cuando los colaboradores de ‘Tardear’ insistían en su relación con Terelu, el torero continuaba con su discurso: “Vamos a ver, no tengo nada que ocultar, porque yo te digo una cosa, que yo soy muy sincero, si a mí no me pillan la foto con Terelu, yo no digo nada, pero claro, yo evidente no lo voy a negar. Ni voy a traicionar a una chica que diga que no hemos sido amigos y hemos tenido nuestra amistad y nuestras cenas y todo, es que no puedo negarlo. Entonces, a cabo de 30 años que ha pasado, pues no sé a qué viene tanto revuelo”.