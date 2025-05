Sandra Salinas 26 MAY 2025 - 15:24h.

En su entrevista, Carlo Costanzia negó haber tenido una crisis con Alejandra Rubio y criticaba a quienes, asegura, se han inventado la información. Desde el plató de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio reaccionaba a la entrevista de su novio, cree que no dijo nada que invadiera su intimidad y se sorprende de que, hable quien hable o en los términos en los que lo haga, siempre sea ella la más criticada.

La entrevista de Carlo Costanzia

"Alejandra no es celosa, nunca hemos tenido ningún problema, hacemos los dos nuestra vida conjunta e individual", decía Carlo Costanzia y se dirigía a los padres que había presentes en el plató de '¡De viernes!': "A los que tengáis hijos, sobre todo con la corta relación que tenemos nosotros, creo que es muy fácil centrarse al 100% en cuidar al bebé y a lo mejor descuidas lo más importante, que es la pareja, los cinco primeros seis meses (...) Dijimos, ostras estamos un poco descuidándonos, a ver cuándo podemos sacar una noche para ir a cenar".

Alejandra Rubio responde a la entrevista de Carlo Costanzia

"Al final, me dieron por todos lados a mí, no me siento yo y pillo yo por todas partes, pero ya está", se quejaba Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver' e insistía: "No hay ninguna crisis ¿Qué dijo? Si te pones a pensar ¿Qué dijo importante?"

Eso sí, matizaba que a pesar de las palabras de Carlo, ellos en ningún caso han descuidado su relación de pareja: "Dijo que tener un bebé de cinco meses es duro y se puede descuidar la pareja, pero se retoma".

Hay muchos que piensan que Alejandra es menos dura con Carlo que con su madre, Terelu Campos, o con su tía, Carmen Borrego, pero la aludida negaba: "Estoy de acuerdo en que cada uno haga lo que le dé la gana. Que todo el mundo haga lo que quiera. Yo soy como soy ¿Tú me viste sentada ahí? No ¿Verdad? Pues ya está".

Además, cree que fueron víctima de comentarios "un poco carcas: "¡Qué casualidad que siempre la loca es la mujer y la celosa! La que tiene que imponer las cosas, que quién lleva los pantalones en la relación ¡Qué frase tan bonita y tan moderna!"

El papel de Terelu Campos y Mar Flores como abuelas

Aún no se han visto, mucho se ha hablado de una supuesta enemistad entre ellas pero Alejandra deja claro que entre su madre y su suegra no hay problemas: "Están las dos abuelas muy involucradas, tienen vidas muy distintas pero que no se conozcan no quiere decir nada, tampoco llevamos diez años juntos ¿Me entiendes? Todo a su tiempo, mis padres sí conocen a mi suegro porque se ha dado así la situación, porque se han encontrado, no ha sido preparado".