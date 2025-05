Carlo Costanzia revela si se ha producido un encuentro entre Terelu Campos y Mar Flores

Carlo Costanzia se ha sentado en '¡De viernes!' para hacer frente a todas las polémicas

Alejandra Rubio recibe una feliz noticia en plenos rumores de crisis sentimental con Carlo Costanzia

Compartir







En medio del huracán mediático por su supuesta crisis con Alejandra Rubio, Carlo Costanzia se ha sentado, en exclusiva, en el plató de '¡De viernes!' para hacer frente no solo a esa si no a todas las polémicas que le rodean desde hace tiempo.

PUEDE INTERESARTE Carlo Costanzia se pronuncia sobre el enfado que tuvo Alejandra Rubio con Terelu por un regalo de su madre, Mar Flores

Una de las polémicas a la que se ha enfrentado ha sido a la de los rumores de la mala relación entre Terelu Campos y su madre, Mar Flores. Carlo se ha pronunciado sobre cómo es Mar Flores como abuela, y lo ha hecho con humor: ''Es muy buena abuela. Es una abuela muy guapa, muy guapa. No parece ni abuela''.

Y afirma que Mar Flores ejerce ''activamente'' como abuela, pero también confiesa que no le han pedido que se quede sola con el niño: ''Si se lo hubiéramos pedido, se hubiera quedado encantada. Cómo no va a ejercer''. ''Un niño siempre trae un montón de amor y alegría, creo que une cualquier tipo de cosa. Entre yo y mi madre no había nada desunido (...) El niño ha traído calor al hogar'', cuenta Carlo.

Tras sus bonitas palabras, Ángela Portero ha querido saber si finalmente se ha producido algún encuentro entre Terelu y Mar Flores, y Carlo Costanzia se ha pronunciado al respecto, sacando de dudas a todo el mundo: ''Las dos abuelas todavía no se han encontrado porque no ha habido situación para ello''.

''El día que se encuentren lo sabréis por la revista, es broma. No lo sabréis, quiero decir, se encontrarán y ya está'', ha bromeado el novio de Alejandra Rubio.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre el enfado de Alejandra Rubio con Terelu por un regalo de Mar Flores

Carlo Costanzia habla sobre los rumores de crisis con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia ha negado rotundamente que exista algún tipo de crisis entre su pareja y él. La hija de Terelu Campos ya aclaró que no existe ninguna ruptura ni ningún problema en su relación con el actor, y que todo esto ha sido una gran mentira.