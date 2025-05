Sandra Salinas 23 MAY 2025 - 15:11h.

"No somos perfectos, pero discutimos por tonterías siempre", comentaba Alejandra Rubio

Alejandra Rubio recibe una feliz noticia en plenos rumores de crisis sentimental con Carlo Costanzia

Compartir







A pesar de su negativa, continúan los rumores que apuntan a una supuesta crisis de Alejandra Rubio con su pareja, Carlo Costanzia. La colaboradora de 'Vamos a ver' asegura que se han inventado la noticia y se mostraba muy molesta con las especulaciones, que desmentía.

Un comentario de Alejandra Rubio pudo malinterpretarse y esto, sumado a las informaciones que apuntaban a que Carlo había pasado la noche fuera de casa, disparaba los rumores de crisis.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio comparte un tierno vídeo junto a su hijo en común con Carlo Costanzia

En directo en 'Tardear', Alejandra lo negó y el hecho de que los rumores continúen provocaba su enfado en 'Vamos a ver'. "Hay veces que nos han pillado en alguna conversación que podrían inventarse algo... pero ya esto es de la nada, hemos pasado de que suene un poco la campana a inventárselo. No hay temas, creo que no hay temas suficientes y está muy bien decir que estamos en crisis, lo hacen con bastantes parejas, no me siento aludida en este sentido porque no soy solo yo".

Además, no se cree que sus vecinos hayan podido decir nada en su contra: "Me pasa que me da mucho miedo las relaciones que tienen esta gente en sus casas, si una persona habla así, como que se les pueda escuchar desde fuera, me da miedo las relaciones que vivan ellos, yo no vivo ese tipo de relación".

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio demuestra ser una "manitas" con la última obra para el cuarto de su hijo

Es más, cuenta que tienen problemas como todas las parejas, pero que no son importantes: "¿Tú te crees que no discuto con Carlo? Claro, no somos perfectos, pero discutimos por tonterías siempre... Aparte que Carlo es bastante más tranquilo que yo, gracias a Dios".

De hecho, contaba que nunca se van a dormir estando enfadados porque lo que les pasa "no es tan grave" como para eso: "No hay ningún problema, me sorprende mucho la relación que esta gente piensa que tengo en mi casa ¡Y con un hijo!"

La entrevista de Carlo Costanzia en '¡De viernes!

Mientras tanto, Carlo está a punto de conceder una entrevista en '¡De viernes!' y Alejandra asegura que no sabe qué va a contar. Eso sí, cuando le preguntaban si será "tan implacable" como lo es con su madre o su tía cuando cuentan algo que no le gusta, respondía con un rotundo: "Sí".