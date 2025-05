Equipo mtmad 27 MAY 2025 - 14:12h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera sobre lo que más le asusta sobre su segundo embarazo

Jennifer Lara desvela la promesa que le ha hecho a su hija Ángel antes de dar a luz

Jennifer Lara se abre de nuevo en su último vídeo de su canal 'Un nuevo amanecer'. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ comparte todo sobre su segunda maternidad con sus seguidores. Tras el emotivo anuncio del nombre del bebé junto a su pareja, Rubo Blanco, la influencer vuelve para desvelar cuál es su mayor miedo en su segundo embarazo. “Tengo más miedo que la primera vez”, comienza confesando Jennifer frente a la cámara.

La vallisoletana está muy cerca de dar a luz a su segundo hijo. Hace unas semanas compartía en ‘Un nuevo amanecer’ la preocupante noticia que había recibido sobre su bebé. Tras esas últimas declaraciones, Jennifer Lara vuelve a sincerarse sobre nuevas inquietudes en relación con su segunda maternidad. “El parto de Ángel fue muy bueno”, recuerda la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ mientras expresa lo que más le asusta sobre su segundo parto que está a punto de llegar.

Jennifer Lara ha sido muy transparente con sus seguidores sobre el desarrollo de su embarazo. Aunque ya ha sido madre, la influencer confiesa que tiene más miedo ahora que durante el embarazo de Ángel. Tras recordar cómo fue el parto de su primera hija, la extronista confiesa que, ahora que conoce a lo que se enfrenta, tiene más miedo. “No es lo mismo no saber, que saber”, explica la de Valladolid sobre su experiencia en la maternidad.

Jennifer Lara recuerda lo más doloroso que experimentó en su primer parto

A pesar de tener un primer parto sin complicaciones, la influencer también comparte con sus seguidores lo que recuerda como más doloroso de su primer embarazo. Jennifer Lara habla sobre esa experiencia al desvelar lo que más le asusta de cara a su inminente segundo parto. Explica que muchas madres terminan olvidando ese dolor, pero no es su caso. “Yo no lo he olvidado, fue horrible”, se sincera la extronista de ‘MyHyV’.

La de Valladolid regresa a su canal ‘Un nuevo amanecer’ con todas las novedades sobre la recta final de su embarazo. Está cada vez más cerca de dar a luz y quiere compartirlo todo con sus seguidores. Además de sincerarse sobre qué es lo que más le asusta en su segundo embarazo, Jennifer Lara también habla de la salud de su bebé después de una visita a urgencias y de la fecha exacta del parto. ¡Descúbrelo todo haciendo click en el video!