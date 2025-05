Inés Gutiérrez 27 MAY 2025 - 20:40h.

El actor sorprende a sus seguidores en las entrevistas, revelando algunas parcelas de su vida que no son tan conocidas

MadridLa filmografía de Mario Casas es suficiente carta de presentación del actor para poder defender que es un profesional de categoría. No le ha importado a lo largo de su carrera aceptar retos, incluso teniendo que cambiar su aspecto físico para poder dar todo de sí mismo durante la interpretación, tanto si lo que ha tenido que hacer es subir de peso y desarrollar músculos, como cuando el objetivo era el contrario.

Nadie pone en duda su capacidad interpretativa, pero lo cierto es que, aunque en ocasiones quede relegado a un segundo plano porque es su carrera lo más representativo de su vida (salvo en las ocasiones en las que su vida sentimental se ha convertido en protagonista), de su vida personal y sus aficiones no se sabe demasiado. Mientras que todo el mundo conoce a Mario Casas, Mario es un gran desconocido para muchas personas.

Mario Casas lejos del cine: su vida entre el surf y la cocina

El actor no deja de sorprender a sus seguidores en las entrevistas, revelando algunas parcelas de su vida que no son tan conocidas, pequeñas pinceladas que reserva solo para sus más cercanos y que de vez en cuando comparte, haciendo que sea más fácil conocerle un poco mejor. Para nadie es una sorpresa saber que adora a su familia y sus hermanos son una parte esencial de su vida, pero seguro que no mucha gente conoce algunas de sus aficiones, como que es todo un cocinillas.

Aunque la mayoría podrían esperar que su receta estrella sea leche con galletas, algo de lo que él mismo presumió (“Poner leche fría en un vaso, coger mogollón de galletas y meterlas en él hasta que sean cemento. Cuando las galletas son casi cemento, pa dentro”, explicó en El Hormiguero), lo cierto es que tiene algunos platos estrella que dejarían a más de uno sorprendido.

“Soy un cocinillas, mi plato estrella es la lasaña de carne mixta, con cerdo y ternera”, explicaba en la misma entrevista. “Le echo de todo: chorizo, salami... me sale muy buena, la verdad”. Aunque nada que ver con sus preferencias cuando va a Galicia, tierra que le vio nacer, en esas ocasiones se alimenta a base de caldo gallego, tortilla de Betanzos y raxo con patatas, tal y como desveló en Elle.

No es lo único que le apasiona de su tierra, también siente una especial predilección por sus playas, por su arena dorada y, sobre todo, sus olas, que le permiten disfrutar de otra de sus pasiones, el surf. El actor es un amante de los deportes al aire libre, pero el surf tiene un lugar especial en su corazón y siempre que puede se escapa a la playa de Razo para practicar, ya sea solo o en compañía de amigos o de alguno de sus hermanos, sobre todo en el caso de Óscar, con quien comparte muchas aficiones, además de profesión.

También practica el boxeo, le encanta la música y ha encontrado su lugar en las afueras de la capital, donde vive junto a sus mascotas, "Me encanta el campo, hago deporte, paseo con mis perras, es un tipo de vida que me gusta", revelaba a El Español.