La influencer austriaca Vanessa Mariposa ha denunciado públicamente que fue drogada y robada durante una fiesta en una azotea en Mallorca. Lo contó en su propia cuenta de Instagram, en un vídeo en el que relata su experiencia a sus seguidores, señalando que “se trata de algo serio, que pasó recientemente y que toda mujer necesita escuchar”.

Tal y como relata la influencer de 32 años, todo sucedió el pasado fin de semana, cuando fue a una fiesta con una amiga en la isla. “Estuvimos allí durante unas tres horas, tomando tres copas de vino y en ningún momento las perdimos de vista”, explica.

La austriaca cuenta que empezaron a sentirse indispuestas de repente y que no entendía qué le estaba pasando. “No podía caminar correctamente, vomité varias veces y me desmayé por completo. De verdad pensé que iba a morir

La joven cuenta que perdió la memoria y que no recordaba nada de lo que había pasado. Fue ahí cuando supo que algo no iba bien. "Fui al médico al día siguiente y me dijo que alguien había introducido drogas en la bebida que tomamos. Además, me robaron una pulsera de Cartier y me quitaron la tarjeta SIM del teléfono. También creo que los que nos hicieron eso tenían intenciones mucho peores con nosotras”.

Por suerte, su pareja, Luca, y un amigo notaron que algo no estaba bien y las llevaron de regreso a casa de manera segura. Mariposa dice que compartió su experiencia para advertir a otras mujeres sobre los peligros de confiar en desconocidos y la importancia de no dejar las bebidas solas. “Por favor, tómenselo en serio”, instó en el mensaje.