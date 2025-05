Celia Molina 23 MAY 2025 - 15:28h.

La creadora de contenido tuvo accidente en el que viajaba con su bebé de ocho meses y su marido, Fran Solans, que murió en el acto

Primera imagen de la influencer Rebeca Labara tras la muerte de su marido en un accidente: "Sigo en el hospital"

Después de un mes del accidente en el que murió su marido, la influencer Rebeca Labara por fin ha podido ver y abrazar al bebé que ambos tenían en común. Mauro, de ocho meses, iba también en el vehículo que el pasado mes de abril se vio involucrado en un triple choque y que produjo la muerte inmediata de su padre, el empresario Fran Solans. Afortunadamente, el niño salió ileso y, ahora es su madre, que todavía se encuentra ingresada y recuperándose de las secuelas del siniestro, la que se encargará de él en solitario.

Tras salir de la UCI y estabilizarse, los sanitarios del Hospital Clínico de Zaragoza han propiciado que la influencer pudiera ver a su bebé y, ahora que ya ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales, ella ha compartido el momento con todos sus seguidores. En el vídeo, se ve a una Rebeca mucho más recuperada - se aprecia que todavía tiene uno de sus brazos vendados - y, dentro del duelo en el que sigue inmersa, muestra una gran alegría por ver al niño que se ha convertido en su 'salvavidas':

"Mi bebé no debía venir a verme a la UCI"

"Abrazar fuerte a mi pequeño, achucharle, sentirle y estar este ratito con él, me ha cargado de energía. Ha sido muy emotivo y emocionante, lo necesitaba. Gracias a los ángeles del Hospital Clínico de Zaragoza (no encuentro otra palabra para dirigirme a las enfermeras, médicos y auxiliares) que están cuidado de mí cada día y que han hecho posible este momento. Ellos me curan a nivel físico, pero también, con esos “cuidados invisibles” que te hacen sentir que están contigo en lo emocional y han propiciado este momento por el que les estaré eternamente agradecida", ha escrito en su muro de Instagram.

"En la UCI, donde estuve 10 días- continúa-, no era el entorno más favorable para que viniera el bebé. Tampoco la planta en la que estoy ahora, mucho virus y mi peque tiene solo 9 meses, y yo soy la primera que decía que no a traerlo, gesto en el que las enfermeras coincidían todas siendo tan pequeñín. Sin embargo, el otro día se les ocurrió la opción perfecta en una sala con acceso reducido, poco concurrida y transitada (de hecho estábamos solos con la familia) y hoy, hemos vivido nuestro reencuentro. Corazón lleno y pilas cargadas para seguir recuperándome a tope", ha concluido la influencer.

