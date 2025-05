Desde modelos a periodistas forman parte de las conquistas del hermano de Samantha Vallejo-Nágera, que tiene un hijo con Paulina Rubio

Colate hace público su romance con la hija de Mario Conde: su primer posado oficial

Compartir







Si por algo ha destacado Colate Vallejo-Nágera, exconcursante de ‘Supervivientes’, en la prensa rosa, ha sido por sus conquistas. El empresario ha sido todo un ‘Don Juan’, y ha sabido conquistar a grandes mujeres dentro y fuera de nuestras fronteras. Su curriculum amoroso es extenso y ha estado marcado por tres de sus relaciones. Solo con Paulina Rubio pasó por el altar y se adentró en la aventura de ser padre, un niño que nació en 2010 y al que llamaron Andrea Nicolás.

El primer romance conocido del empresario fue con la modelo internacional Inés Sastre, con ella se fue a vivir a París, pero su amor no pudo ser y decidieron separase. Patricia Pérez fue su siguiente relación y aunque no terminó como le hubiera gustado guarda un buen recuerdo de su relación. En 2004 pasó un verano maravilloso y lleno de amor junto a Eugenia Martínez de Irujo.

Paulina Rubio es la siguiente conquista del empresario, con ella pasó por el altar en una celebración que siempre será recordada por invitados y también en prensa. Con ella también se convirtió en padre en 2010, pero finalmente se separaron y aunque firmaron la separación oficial en 2014 sus enfrentamientos siguen activos. En 2021 empezaba una relación con la modelo María Clara Mejías con la que lo dejaba tras tres años de relación. Ahora junto a Alejandra Conde ha empezado una nueva relación.

Inés Sastre

El exconcursante de ‘Supervivientes’ no pudo resistirse a los encantos de Inés Sastre, ni ella a los del empresario. Ambos vivieron un amor corto pero intenso. Se instalaron en país para alejarse de los medios, pero finalmente la incompatibilidad de caracteres terminó por separarlos. "No fue una relación larga, pero sí intensa. Era la mujer más guapa del mundo en aquel momento", aseguraba el empresario en 'De viernes'.

PUEDE INTERESARTE Colate Vallejo-Nágera regresa definitivamente a España con su hijo

"Nos fuimos a vivir a París porque allí el personaje público estaba muy protegido y podíamos hacer una vida relativamente normal. Aquello termina por incompatibilidad de caracteres. Me porté mal con ella y le hice daño sin querer", aseguraba sin especificar qué tipo de daño le había hecho.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Patricia Pérez

Tras terminar su relación Inés Sastre, Colate conoció a Patricia Pérez. Se conocieron en un máster de tenis organizado por el empresario “yo tenía la fortuna de poder elegir quién iba como invitado y me preguntaron si podía invitar a Patricia. Yo la conocía de le tele y me parecía guapísima y divertidísima y yo dije, 'Claro, pero que venga sola'. Y apareció allí con un tío de 2 metros, guapísimo, fuertísimo. Hice de tripas corazón. Cené con ellos, me hice amigo de él, y de ella... ahí surgió una relación muy bonita", contaba Colate en ‘¡De Viernes!’.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La presentadora y el empresario estuvieron juntos durante varios años, un noviazgo formal que no escondieron en ningún momento. "Cuando la conocí era espectacular de guapa. Venía de una relación muy difícil, lo había pasado muy mal. Le ayudé a sanar un poco de dónde venía”, continuaba el empresario. A pesar de que lo suyo no terminó muy bien, el empresario guarda un bien recuerdo del tiempo que estuvo con ella. “Era una chica muy divertida, pero sí, acabó la cosa un poco mal", añadía.

Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera anunciaban su separación el mismo año en el que Colate y la duquesa mantuvieron una intensa y veraniega relación. "Era el verano que se oficializó su ruptura con Fran Rivera. Éramos dos personas dolidas y pasamos un verano maravilloso juntos. Hasta que nos hicieron unas fotos y se montó la marimorena. Sabía que aquello sería peligroso", contaba el empresario.

Hace casi 20 años de aquella relación que empezó como una amistad y termino en las portadas de las revistas y en boca de todos. "Fue una relación de amistad que se convirtió en algo más por las circunstancias que nos rodeaban" pero que, cuando salió a la luz, "aunque estuvimos bastante tiempo pudiendo llevarla en una relativa discreción, fue un boom mediático", así la describe Colate en su libro 'Colate por Nicolás'.

"Yo no le gustaba a la duquesa de Alba, ella era fan de Fran Rivera. Salir a oscuras del palacio era lo habitual", bromeó sobre sus visitas "clandestinas" a la duquesa de Montoro al palacio de Liria. "Aquello termina porque ella no estaba por la labor ni preparada para algo serio", aseguraba en su última entrevista en televisión Colate.

Paulina Rubio

En 2005 empezaba una de sus historias de amor más importantes junto a la cantante mexicana Paulina Rubio. La pareja se daba el "sí, quiero" en una impresionante boda, en mayo de 2007, en el parque ecoturístico de Xcaret, en México. En 2010, llega al mundo Andrés Nicolás Vallejo Rubio, su hijo en común.

En 2012 anuncian su separación y tras varios años de litigios y polémicas firman oficialmente su separación en 2014, pero no desaparecen sus problemas. "Mi vida cambió el día que supe que iba a ser padre", ha asegurado Colate en varias ocasiones "Con él descubrí un amor inexplicable que me hace ser cada día más fuerte para hacerle feliz y eso se ha vuelto la prioridad de mi vida por encima de todas las cosas, la felicidad de mi hijo", ha escrito en redes sociales.

María Clara Mejías

A finales de 2021 Colate volvía a creer en el amor junto a María Clara Mejía. Empresario y modelo tenían una amistad desde hace años y entre ellos surgió el amor. "Creo que es una mujer que me quiere con tanta sinceridad, con tanta honestidad que me sorprende haberla encontrado en Miami porque siento que aquí hay una especie de materialismo", comentaba en la revista 'People'.

El 2 de octubre de 2022, publicaba en sus redes sociales una bonita imagen junto a su pareja, con motivo de su primer año juntos: "Un año caminando de tu mano con una sonrisa y mucha felicidad. Happy anniversary". Sin embargo, la última publicación de la pareja en redes sociales es de hace un año, en diciembre de 2022.

Tras tres años de relación la pareja tomaba caminos por separado. "Estábamos en momentos distintos de la vida", ha comentado. Además, ha asegurado que después de pasar unos meses separados, fue este pasado verano cuando tomaron la decisión de romper la relación. "Ha sido probablemente de las mejores relaciones que he tenido en mi vida, nos llevábamos super bien. Mi vida es muy movida y a ella le quedan muchas cosas por cumplir. Se merecía cosas en la vida que yo no le podía dar. Nos llevamos muy bien, pero desde hace unos meses que no salimos juntos", aseguraba Colate.

Alejandra Conde

Se conocen desde hace años, pero no ha sido hasta hace bien poco que algo diferente ha despertado en ellos. Tras una primera relación que no cuajó cuando eran veinteañeros, parece que se están dando una nueva oportunidad. Hace unos seis meses los medios les pillaron juntos en Pedraza y de paseo por Madrid. La última foto publicada del empresario parece que confirma su relación sentimental

Ella es madre de tres hijos fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Guasch Vega-Penichet, del que se separó en febrero de 2023 junto antes de cumplir 20 años juntos.