29 MAY 2025 - 10:38h.

La boxeadora invitada a 'La Velada del Año 5', ha publicado un vídeo en el que explica cuánto le afectado ser víctima de un deepfake



En las últimas horas, la streamer y boxeadora no profesional Alana Flores se ha convertido en trending topic por la difusión de unos vídeos y fotografías falsas en las que aparece participando en actividades sexuales. La mexicana ha sido víctima de un deepfake, como lo han sido otras mujeres significativas como Taylor Swift, Laura Escanes o Rosalía en los últimos años. Los avances de la Inteligencia Artificial permiten generar imágenes absolutamente verosímiles (pero falsas) y manchar así la reputación de personajes famosos, que se sienten impotentes una vez que sus fakes han corrido por las redes sociales.

Tras la denuncia pertinente y el vídeo que ha hecho Alana Flores aseverando que esas imágenes no son suyas, éstas se han eliminado de la mayoría de las cuentas de X, si bien todavía pueden encontrarse en la nube. Muy triste y afectada, la invitada a 'La Velada del Año 5' ha publicado una grabación en la que ha expresado lo mal que se siente, hasta el punto de que tuvo que ir a urgencias porque la ansiedad provocada por el deepfake llegó a afectarle físicamente:

"Es una imagen falsa, han utilizado mi cara"

"Hay una imagen falsa de mí que se ha difundo por las redes sociales y que ha sido alterada, sea por Inteligencia Artificial o sea por una persona. El caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó. Es algo que ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había llegado a tal gravedad. No tengo fotos ni vídeos haciendo actos sexuales, no tengo fotos desnuda y tampoco tengo ni he tenido Onlyfans o algo por el estilo. Está situación me da mucho coraje e impotencia, y ya no sé qué hacer. Ayer tuve una consulta en el hospital porque esto es algo que me ha llegado a repercutir en la salud hasta de manera física. No tengo que defenderme de mentiras, pero tampoco las voy a dejar pasar", ha dicho la influencer mexicana.

Tras hacer este comunicado, Alana ha recordado que tiene dos importantes combates de boxeo por delante en los que se quiere concentrar. A sus 24 años, se ha consolidado como una de las grandes streamers de México, gracias a su contenido sobre videojuegos y fútbol y a los vídeos de sus entrenamientos. Su reciente denuncia ha vuelto a poner en tela de juicio el mal uso que los usuarios le pueden dar a las nuevas herramientas de la Inteligencia Artificial, empleada para generar contenido falso pornográfico que lo único que hace es denigrar a las mujeres, ya sean famosas a anónimas. Su vídeo ha recibido miles de comentarios de seguidoras que siente la "vulnerabilidad" a la que están expuestas en las redes y que le han mostrado todo su apoyo para que no se sienta "sola".

Para demostrar que, efectivamente, las imágenes difundidas con su rostro eran falsas, Alana ha compartido un vídeo en el que se señalan las incongruencias de la imagen: el delineador está mal colocado, el cabello que surge de la nada y una camiseta con un diseño inexistente. Aunque estas apreciaciones son difíciles de distinguir a simple vista, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda que existen una serie de pautas para detectar si un contenido ha sido manipulado, como la falta de correspondencia entre la cara y el cuerpo, el color distinto de la piel, la ausencia de parpadeo o el claro deseo de dañar la reputación del afectado o afectada.