Celia Molina 03 JUN 2025 - 10:57h.

El famoso actor secundario recibió un disparo mientras se encontraba comprobando el correo de su casa junto a su marido, Tristan Kern

El actor secundario Jonathan Joss ha muerto a los 59 años de edad tras ser presuntamente disparado por uno de sus vecinos en la entrada de su casa de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Así lo ha confirmado su marido Tristan Kern de Gonzales, presente en el momento del tiroteo, en una declaración escrita a través de las redes sociales del difunto. En la cuenta de Facebook del actor, conocido por su papel en 'Los siete magníficos' y por su participación esporádica en series de fama mundial como 'Urgencias' o 'Embrujadas', Tristan Kern narraba con detalle el trágico suceso, que él tacha de "homófobo" y que tuvo lugar el pasado domingo:

"Mi marido Jonathan Joss y yo nos vimos envueltos en un tiroteo mientras comprobábamos el correo en el lugar donde se encontraba nuestra antigua casa. Cuando volvimos para revisar el buzón, descubrimos el cráneo de uno de nuestros perros y su arnés colocados a la vista. Esto nos causó a ambos una grave angustia emocional. Empezamos a gritar y a llorar ante el dolor de lo que veíamos. Hemos estado mucho tiempo sufriendo acoso por parte de personas que dejaron claro que no aceptaban nuestra relación. Gran parte del acoso era abiertamente homófobo. Mientras llorábamos, se nos acercó un hombre. Empezó a gritarnos violentos insultos homófobos. Luego levantó una pistola de su regazo y disparó", explica el marido en su declaración.

"Fue asesinado por alguien que no toleraba nuestro amor"

"Jonathan y yo no llevábamos armas-continúa-. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de duelo. Estábamos uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me empujó fuera del camino. Me salvó la vida. Jonathan es mi marido. Me dio más amor en nuestro tiempo juntos que la mayoría de la gente nunca consigue. Éramos recién casados. Estábamos buscando una caravana y planeando nuestro futuro. Fue asesinado por alguien que no podía soportar la visión de dos hombres amándose. Yo estaba con él cuando murió. Le dije lo mucho que le quería", ha dicho Tristan Kern con el claro objetivo de que se haga justicia.

De hecho, los fans del actor le han propuesto recaudar fondos para pagar su despedida y Tristán ha preferido que su apoyo no sea monetario: "Quiero que todos recuerden la alegría y el amor que Jonathan ha traído y seguirá trayendo para siempre. Tengo lo esencial cubierto y nuestra familia en San Antonio me está cuidando hasta que vuelva a Carolina del Sur. En lugar de donar, Jonathan y yo preferiríamos que difundierais la injusticia que se ha cometido con él, con nosotros y con nuestros perros. Teníamos tantos planes hermosos para el futuro" ha lamentado en una segunda y triste publicación.