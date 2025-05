Celia Molina 27 MAY 2025 - 11:48h.

Miriam Margolyes, la actriz que dio vida a la profesora Pomona Sprout, ha hecho unas preocupantes declaraciones en el diario The Times

No es una de las actrices principales de las películas de 'Harry Potter', pero los fans la reconocerán con facilidad. Pomona Sprout, profesora de herbología en Howarts, tuvo un papel fundamental en la segunda entrega de la saga, 'Harry Potter y la Cámara Secreta', por ser experta en las (gritonas) mandrágoras que salvarían la vida de los alumnos petrificados. Miriam Margolyes fue la actriz británica encargada de interpretar a Pomona, tanto en esta película como en 'Las reliquias de la muerte', si bien, tal y como ha asegurado recientemente en una entrevista para el diario The Times, es posible que no le quede mucho a su carrera como actriz.

Además de la cirugía cardíaca mayor a la que se sometió en el año 2023, Miriam Margolyes padece estenosis espinal, una condición que estrecha los espacios en la columna vertebral, comprimiendo los nervios y limitando la movilidad. La actriz ha estado luchando con esta enfermedad durante varios años, lo que ha afectado significativamente su capacidad para caminar y para realizar actividades diarias. Por ello, es muy consciente de sus limitaciones e, incluso, de su esperanza de vida:

"Tendré que hacer papeles en silla de ruedas"

“Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, y probablemente yo muera en los próximos cinco o seis años, si no antes, me resisto a dejar la actuación. Es una alegría enorme. Anhelo interpretar papeles que no me confinen a una silla de ruedas, pero simplemente no tengo la fuerza suficiente", ha admitido en The Times. Para ella, que ha participado en grandes títulos como 'Magnolia' o 'La edad de la inocencia' y que fue condecorada con la Orden del Imperio Británico por su célebre papel en el universo mágico de J.K. Rowling, es muy complicado retirarse, si bien está convencida de que sus problemas de salud acabarán condicionando su carrera.

De hecho, la propia actriz confesó durante su participación en el podcast Table Manners, un espacio de éxito conducido por Jessie y Lennie Ware, varios detalles sobre la operación a la que se sometió en el año 2023: “Ahora tengo el corazón de una vaca. Bueno, no todo el corazón. Me reemplazaron la válvula aórtica por una válvula aórtica de vaca (cuya duración se estima en unos 10 años hasta que deja de funcionar). No sé cuán común es. Nunca había oído hablar de esa operación. Pero te salva de una cirugía a corazón abierto, que sería infinitamente más invasiva”, explicó. Desde que le realizaron esta intervención, Marygolyes no ha participado en una ninguna otra película.

Su declive físico es otra mala noticia para los potterheads, que ya sufrieron un duro varapalo en septiembre de 2024. Maggie Smith, la querísima profesora Minerva McGonagall, fue la última de las actrices de la saga en morir ( a los 89 años) uniéndose así a las múltiples pérdidas registradas entre el elenco de tan famosas películas. En el horizonte, queda el estreno de la serie que profundizará en la trama del "niño que sobrevivió", pues la extensión de la serie podrá mostrar más detalles de los libros que quedaron relegados en la gran pantalla.