El actor Haley Joel Osment, que saltó a la fama por 'The Sixth Sense', ha sido detenido por embriaguez pública y posesión de sustancias

Un juez le ha sentenciado a acudir a tres reuniones de Alcohólicos Anónimos y a reunirse con su terapeuta

El actor Haley Joel Osment, que saltó a la fama por 'The Sixth Sense' ('El sexto sentido') cuando era un niño, ha sido detenido en California, EEUU, por embriaguez pública y posesión de sustancias. Además, el actor profirió insultos racistas a un agente de policía durante su detención.

La revista People recoge ahora que el actor tuvo que comparecer ante el tribunal por estos actos este lunes 2 de junio, y un juez le ha sentenciado a acudir a tres reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) por semana durante los próximos seis meses, además de reunirse con su terapeuta al menos dos veces por semana también durante los próximos seis meses y cumplir con todas las leyes.

El actor se ha mostrado arrepentido por el "lenguaje vergonzoso" que utilizó durante su arresto: "Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé este lenguaje vergonzoso en medio de un desmayo, habría hablado antes", compartió con el medio. "Los últimos meses de pérdida y desplazamiento me han destrozado emocionalmente", admitió, "pero eso no justifica usar esta palabra repugnante. De corazón, pido disculpas a todos por el dolor que esto les causó. Lo que dije fue pura basura; he defraudado a la comunidad judía y me destroza. No pido perdón a nadie, pero prometo reparar mi terrible error", zanjaba.

No es el primer problema legal del actor

Su papel en 'El Sexto sentido' vino seguido de trabajos junto a Steven Spielberg en 'A.I'. como el niño perfecto y algo más adolescente en 'Second Hand Lions', junto a Michael Caine y Robert Duvall.

Aunque ninguno de sus trabajos posteriores consiguió superar la fama del primero, Osment fue siempre descrito en todas sus entrevistas como un niño con una madurez superior a su edad.

Este no es el primer problema legal del actor. En el año 2006, cuando tenía 18 años, fue acusado de un delito menor por conducir ebrio tras resultar herido en un accidente automovilístico. Fue condenado a tres años de libertad condicional.