Silvia Herreros 04 JUN 2025 - 11:42h.

El exnovio de Sofía Suescun se muestra optimista tras recibir su diagnóstico

Empresario, enamorado y aprendiendo a vivir sin su padre: la nueva vida del exconcursante de 'Supervivientes'

Hugo Paz comparte los resultados de sus últimas pruebas médicas. El exconcursante de 'Supervivientes' tiene problemas con sus rodillas desde hace años. Tras semanas haciéndose exámenes, ha recibido un diagnóstico nada alentador.

La resonancia magnética que se ha hecho arroja imágenes bastante negativas para el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones', que asegura haberse llevado "un palo muy gordo" tras recibir el informe. "Me han dado los resultados hoy y han sido muchísimo peor de lo que yo esperaba", lamenta el exnovio de Sofía Suescun.

"No me esperaba que fuera tanto", asegura el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que lleva semanas esperando un diagnóstico tras sufrir una complicada lesión. Hugo se sincera y confiesa que no solo se ha "partido el ligamento cruzado", como ya presentía, sino también el "menisco interno", "menisco interno y ligamento colateral interno".

El gaditano no comprende aún cómo ha sido capaz de romperse "toda la rodilla". No es su primera lesión de este tipo, de hecho, hace años ya sufrió otra aparatosa rotura. De hecho, este fue el motivo por el que se vio obligado a retirarse del fútbol profesional con 19 años.

"Por desgracia hay enfermedades que sí que no tienen cura y eso sí que es importante", ha dicho el también exnovio de Marina Ruiz en un intento de mostrarse lo más optimista posible. "Esto simplemente es un bache", continúa diciendo.

Paz, que lleva años alejado del mundo de la televisión, tendrá que pasar a buen seguro por el quirófano. No lo ha especificado, aunque teniendo en cuenta su diagnóstico y sus declaraciones asegurando que debe pasar "por chapa y pintura" para hacerse "algunos retoquillos", todo apunta a que sí será necesario. Consciente de que le espera una larga y lenta recuperación, se ha mostrado agradecido con todos aquellos que se han mostrado preocupados por él. Asimismo, ha prometido a sus seguidores actualizar novedades sobre su caso, evolución y mejoría.