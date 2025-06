No es la primera vez que se les ha visto juntos en público este año, pero las fotos evidencian que lo suyo va más allá de una simple amistad

En 2024, Wolff dirigió y actuó en el videoclip de 'Chihiro' de Billie, y formó parte del tour 'Hit Me Hard and Soft' como artista invitado

Billie Eilish se ha convertido en protagonista indiscutible de la crónica social al ser fotografiada besándose con el actor Nat Wolff, alimentando así rumores de noviazgo entre ambos. La cantante de 23 años y el actor de 30 han sido vistos compartiendo un apasionado beso y múltiples gestos de cariño en Venecia, avivando todo tipo de especulaciones sobre una relación sentimental confirmada por las imágenes.

Las instantáneas, difundidas por DeuxMoi y recogidas por múltiples medios internacionales, muestran a la pareja muy compenetrada en el balcón de su alojamiento, compartiendo champán, selfies y besos.

Estas fotos muestran más que un beso. En ellas, Billie aparece junto a una copa de champán, retratando el momento con su cámara digital, mientras Nat la abraza y la besa.

No es la primera vez que se les ha visto juntos en público este año: ya se les vio saliendo del iHeart Music Video Awards y disfrutando en bares de Nueva York el pasado mes de marzo. Sin embargo, estas capturas en Venecia son las más reveladoras y evidencian que lo suyo va más allá de una simple amistad.

Quién es Nat Wolff

Nat Wolff debutó en el mundo del entretenimiento siendo niño, junto a su hermano Alex, en la serie 'The Naked Brothers Band', creada por su madre, Polly Draper. No tardó en consolidarse como actor en películas como 'Bajo la misma estrella', donde interpreta al mejor amigo de Augustus Waters (Alser Elgort); 'Ciudades de papel' junto a Cara Delevinge y la adaptación de 'Death Note', entre otras.

Además de actuar, Wolff es músico: junto a su hermano lanzó álbumes como 'Black Sheep', 'Public Places' y 'Table for Two'. Su carrera también ha continuado en el cine y en giras: en 2024 dirigió y actuó en el videoclip de 'Chihiro' de Billie, y formó parte del tour 'Hit Me Hard and Soft' como artista invitado.

Anteriores relaciones

Pese a que no ha habido confirmación oficial por parte de ambos ni de sus representantes, este podría ser el nuevo romance dentro de la industria musical y cinematográfica.

Wolff ya había sido vinculado con otras mujeres, como Miranda Cosgrove, Margaret Qualley -actriz reconocida por 'Once Upon a Time in Hollywood' y Grace Van Patten -con quien tuvo una relación estable que incluyó citas en alfombras rojas y colaboraciones artísticas-. Algunos medios también le han relacionado con Suki Waterhouse y Bella Thorne.

Por otro lado, también ha salido a la luz el historial amoroso de la intérprete de 'Birds of Feather'. Brandon Q Adams fue uno de los primeros en conocerse. Conocido como Q, aparece en su documental 'The World’s a Little Blurry'. Eilish aseguró que "simplemente no quería las mismas cosas que él".

Matthew Tyler Vorce fue otro de los actores con quien se le vio por primera vez en Santa Bárbara. Él confirmó el fin de su relación en 2022, negando rumores de infidelidad. Poco después, Billie comenzó otra relación con Jesse Rutherford, vocalista de The Neighbourhood. Ambos aparecieron juntos en eventos, alfombras rojas y fue ella misma quien lo presentó en entrevistas. Tal y como trascendió, terminaron en mayo de 2023.

El año pasado se la ha relacionado con Odessa A'zion y Quenlin Blackwell, incluyendo besos en Coachella, aunque nunca confirmó públicamente si fueron relaciones serias.

Billie siempre ha manifestado su deseo de proteger su intimidad; y es que, tras su ruptura con Jesse, comentó que ya no quería compartir detalles sobre su vida sentimental.