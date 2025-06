Celia Molina 09 JUN 2025 - 11:23h.

La joven creadora de contenido ha sobrevivido a una operación de 12 horas en la que tenía un 5% de probabilidades de salir con vida

La influencer Macarena Puchades ha impactado con un vídeo en el que ha explicado por qué ha estado casi un mes desaparecida de las redes sociales. Con unas gafas de sol - debajo de las cuales lleva un parche en el ojo derecho - y la movilidad de la cara visiblemente afectada, esta joven creadora de contenido ha explicado cómo, a mediados de mayo, estuvo a punto de morir por un cavernoma cerebral. La Clínica Mayo define esta peligrosa patología como una "fuga de sangre en el cerebro" (o en la médula espinal) que, en la mayoría de los casos, se produce de forma esporádica, tal y como le ocurrió a Macarena:

"El día 12 de mayo, me levanté como otro día cualquiera, me fui de compras y me empecé a marear. Cuando llegué a la farmacia donde trabajo, me seguía mareando muchísimo y mis compañeros y jefes me dijeron que me fuera. Me encontraba muy mal y decidí ir a urgencias y allí me hicieron todo tipo de pruebas. En principio, el otorrino me dijo que me fuera a mi casa porque parecía que el problema era de los lumbares. Me fui y tuve que volver a urgencias porque, de repente, dejé de sentir uno de mis brazos. Me ingresaron y me hicieron un TAC cuyos resultados llegaron a mi móvil. Y, al abrirlo, por desgracia, vi un informe que me cambió la vida", ha dicho en los primeros minutos de su vídeo.

"El médico me dio 7 horas de vida"

Después, ha explicado su complicado diagnóstico y las horas cruciales que vinieron tras él: "Me detectaron un cavernoma en el cerebro, es decir, un derrame cerebral y el médico me dijo que, literalmente, me estaba muriendo. Lo tenía situado en un lugar muy extraño e, inicialmente, me dijeron que no me podían operar. A los dos días, dejé de notar una pierna y, cuando me hicieron una resonancia, el médico me dijo que me quedaban 7 horas de vida y que me tenían que llevar urgentemente al quirófano. Sólo este doctor opera este tipo de cavernomas porque yo lo tenía situado en un lugar donde se cruzan todos los nervios y podía quedarme paralítica, ciega, tetrapléjica o con otras secuelas muy graves e incompatibles con la vida, por lo que muchos médicos prefieren no operar. La operación duró 12 horas y, milagrosamente, al día siguiente, desperté. Tenía un 5% de posibilidades de superar la intervención y he sobrevivido", explica la influencer, con la voz entrecortada.

Sobre las secuelas que le han quedado, también ha dado algunos detalles: "Me ha quedado el brazo sin movilidad, no puedo andar con la pierna derecha, se me ha paralizado la cara y el abdomen y no veo bien. Es más, cuando me desperté, estaba completamente ciega. Afortunadamente, todo es recuperable, con la rehabilitación adecuada", ha dicho, por lo que, dentro de un tiempo, estará mucho mejor. Como último mensaje, Macarena ha querido resaltar lo "importante que es la vida" y que es mejor no "retrasar ese café con una amiga" o "no dejar un te quiero para mañana" porque lo mejor que tenemos es estar "vivos, aquí y ahora". A todos los que le han mostrado su cariño en los últimos días, también les ha enviado un mensaje de profundo agradecimiento.