Celia Molina 05 JUN 2025 - 10:38h.

La creadora de contenido ha salido del hospital tras el accidente de tráfico en el que murió su marido, el empresario Fran Solans

Después de 45 días ingresada y de su complicado paso la UCI, la influencer Rebeca Labara, que sufrió un accidente de tráfico junto a su marido y su bebé de 8 meses, Mauro, ha recibido el alta en el hospital. El siniestro tuvo lugar en la carretera N-240, en el término municipal de Barbastro, tras la colisión frontal de hasta tres vehículos implicados. Fran Solans, marido de la creadora de contenido, murió en el acto y, tanto ella como su hijo, fueron trasladados al hospital. Afortunadamente, el niño salió ileso del accidente que le costó la vida a su padre pero, ahora sabemos, Rebeca llegó al Hospital Clínico de Zaragoza con un complicado cuadro médico.

Durante todo este tiempo, se ha estado recuperando de las lesiones que le provocó el choque, mientras su familia se ha hecho cargo del pequeño Mauro. Cuando los médicos lo consideraron oportuno - y gracias a la intervención de las enfermeras, que les encontraron un espacio amable y adecuado - la influencer pudo volver a ver y a abrazar a su bebé, que se ha convertido (todavía más) en el principal motor de su vida. Ahora que ha recibido el alta, ella misma ha escrito un post en el que relata la gravedad de sus heridas y en el que da las gracias a todo el equipo médico que le ha "salvado la vida":

"Los médicos me salvaron la vida"

"Hoy terminan mis 45 días aquí, 10 de ellos en UCI, y no puedo estar más que agradecida por todo el trato recibido en el Hospital Clínico de Zaragoza. Gracias a los 6 médicos de cirugía vascular y medicina general que tras 7 horas de operación comprometida, ¡me salvastéis la vida! Eternamente agradecida por vuestro trabajo y cariño: Dra.Calvo, Dra. Azucena, Dra. Alejandra, Dr. Angusto, Dr. Esteve y en especial, al Dr. Carramiñana, para mí Rubén, por tu seguimiento, cariño, cercanía y ánimo en todo este proceso. Gracias a todo el personal de la UCI por cuidarme tanto esos primeros días tan delicados, en los que estuve tan mal e incluso vi el famoso túnel de luz", ha dicho, narrando lo grave que fue el accidente que tuvo junto a su familia.

En su publicación, no ha podido evitar acordarse de su marido, Fran, pues ahora tendrá que comenzar una nueva vida sin él. Rebeca también ha tenido un gesto de cariño con las demás personas implicadas en el accidente que, según confirma ella misma, se encuentran bien: "Algo de mí murió con Fran ese 21 de abril, pero otra parte, renació. Ese día será nuestro “nuevo cumpleaños” no solo para Mauro y para mí, también para L,B,A y G, nada me alegra más saber que estáis y evolucionáis bien. Gracias a todos mis amigos y a vosotros por tanto amor. Comienza una nueva etapa fuera del hospital, llena de retos y nuevas veces, pero también, llena de cariño y fuerza", ha concluido, poco antes de reencontrarse con su niño.

En los comentarios, Rebeca ha recibido numerosos mensajes de apoyo de sus seguidores y amigos, en los que le trasladan toda su "admiración" por la fuerza que está mostrando la creadora de contenido ante la difícil maternidad que se le presenta.