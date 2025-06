Lidia González 11 JUN 2025 - 12:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y Alejandro Nieto han sido pillados juntos tras anunciar su separación

Sergio Ojer escribe a Tania Medina para saber lo que ha ocurrido: su reacción en el programa completo, disponible en mitele

Tania Medina se convertía en el centro de la polémica al comunicar su separación de Alejandro Nieto. Después de que Ivana Icardi rompiera su silencio sobre el ingreso de Finito en un psiquiátrico, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ desvelan la reacción de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ al ser preguntada por su encuentro con el andaluz tras su ruptura.

Hace tan solo unas semanas, las redes sociales ardían por una serie de comentarios que el exconcursante de ‘Supervivientes’ le hizo a la canaria mientras ella estaba en un viaje con sus amigas. A raíz de esto, la situación entre ellos se puso más tensa que nunca, desembocando en un comunicado en el que anunciaban que se daban un tiempo. La influencer ha hablado sobre sus sentimientos tras esta confirmación y Sergio Ojer ha querido saber si se ha producido una reconciliación con Alejandro.

El colaborador de ‘En todas las salsas’ ha explicado qué ha pasado cuando se ha puesto en contacto con la canaria y no ha dudado en dar su opinión al respecto. “Le he escrito por whatsapp”, comienza explicando. Tras la reacción de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, el periodista ha sacado una clara conclusión: “Creo que no se siente orgullosa de exponer que ha podido volver con Alejandro”.

Tania Medina y Alejandro Nieto han sido pillados juntos tras contar públicamente que habían decidido darse un tiempo. Tras su ruptura, Pedro Jota hablaba con la canaria para saber cómo se encontraba y, ahora que todo apunta a una posible reconciliación entre ellos, ha sido Sergio Ojer quien ha dado el paso de ponerse en contacto con ella. El colaborador de ‘En todas las salsas’ reflexiona tras todo lo que ha ocurrido: “Creo que sabe que hay más cosas que les separan que lo que los une”.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no han podido dejar pasar uno de los grandes bombazos de la semana y es que el encuentro entre Alejandro Nieto y Tania Medina ha dado mucho de qué hablar. Además, Ivana Icardi vuelve una vez más para actualizar en qué punto se encuentra su relación con su hermano Mauro Icardi y contestar a las últimas declaraciones que Adara Molinero ha hecho sobre ella. ¡No te pierdas el programa íntegro en mitele!