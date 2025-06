Natalia Sette 10 JUN 2025 - 19:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre la situación real que está viviendo Finito

Ivana Icardi desvela que su hija pegunta por Finito tras su ruptura

Ivana Icardi regresa de nuevo a ‘En todas las salsas’ con ganas de salseo. Después de su última polémica con Adara Molinero , la exconcursante de ‘Supervivientes’ viene a dar su versión y cuenta cómo fue el último encuentro que tuvo con ella. Además, se pronuncia sobre el ingreso de Finito en un psiquiátrico y reacciona a su mensaje tras la situación en la que se ha visto envuelto.

Todo comenzó con un extraño comentario por parte de Finito en las redes sociales de Ivana Icardi. "¡Ojalá pudiera salir del psiquiátrico para bailar este temazo y darte un gran abrazo!", le dejaba el exconcursante de ‘Gran Hermano’ en un post de Ivana anunciando su nueva canción. Todas las alarmas saltaron ¿Estaba Finito de verdad en un psiquiátrico? Ivana habla claro sobre el tema y cuenta toda la verdad.

La exconcursante de ‘GH DUO’ no se calla ante toda la polémica que se ha creado alrededor de su pareja. “No pasa desapercibido con sus comentarios”, admite la cantante. Sin duda, el comentario de Finito fue muy impactante y llamó la atención de los seguidores de ambos. "Me comentó para apoyarme", asegura antes de desvelar si realmente su ex ha estado en un psiquiátrico o no.

Ivana Icardi se sincera sobre su relación actual con Finito tras su ruptura

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ aprovechan para saber en qué punto está la relación de Ivana con Finito tras su ruptura. La cantante, sin pelos en la lengua, aclara cómo se encuentra con él después de aclarar si ha estado realmente en un psiquiátrico. “Nos hablamos de vez en cuando”, reconoce la cantante. Le sigue teniendo mucho cariño y recuerda cómo la apoyó en el momento de empezar su carrera musical.

"Me sentí muy apoyada por él", admite con una sonrisa en la cara. La influencer no se corta al expresar lo que siente actualmente por Finito muchos meses después de su separación. Además, la argentina habla del última encontronazo que tuvo con Adara Molinero y desvela el mensaje que le mandó su hermano Mauro Icardi ¿Habrá reconciliación definitiva? ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!