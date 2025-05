Rocío Molina Madrid, 28 MAY 2025 - 13:45h.

El ganador de 'Supervivientes' ha buscado una válvula de escape para salir adelante en estos duros momentos

Alejandro Nieto escribe un desgarrador mensaje tras su ruptura con Tania Medina

Compartir







Después de que Alejandro Nieto confirmase la ruptura sentimental con Tania Medina tras cinco años de relación, ha quedado al descubierto la última y tajante decisión que el ganador de 'Supervivientes' ha tomado. Según él ha compartido en su perfil oficial de Instagram, el que fuera concursante también de 'GH VIP' ha buscado refugio en algo que le puede venir bien en este doloroso momento.

El que fuera Míster España no ha ocultado lo mal que lo está pasando tras decir adiós a la modelo. Su ruptura, que él mismo ha calificado de no definitiva con la esperanza de que esto sea "un hasta luego y no un adiós", le ha servido para dar otros pasos. Por un lado, Alejandro Nieto ha reconocido que necesita ayuda de profesionales para corregir cosas y además ahora se ha buscado también otra válvula de escape para sacar su "ira" y "rabia", tal como ha manifestado en su perfil oficial de Instagram.

Tratando de no pensar ni torturarse con que si habrá una nueva parte para él y su historia de amor con Tania Medina, el ganador de 'Supervivientes 2022' tiene que seguir adelante. Tras aparecer completamente destrozado en público, Alejandro Nieto ha provocado un cambio motivado por su última y tajante decisión.

PUEDE INTERESARTE Tania Medina emite un comunicado tras su ruptura con Alejandro Nieto y le manda un mensaje

Canal de Whatsapp de Telecinco

El Míster España se ha despedido de la relación y de la persona más importante además de su hijo y tras el shock inicial ha comenzado a despertar con una práctica que siempre le ha gustado, pero que abandonó en otro momento de su vida. "Hacía mucho que no hacía esto que siempre me encantó y es hora de empezar de nuevo. No hay nada mejor para sacar tu ira y tu rabia", ha dicho acerca de su vuelta al boxeo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, en esta nueva etapa que ha venido tras su ruptura con Tania Medina, Alejandro Nieto está decidido en volcar todos sus nervios, dolor y frustración en este deporte que ya practicó anteriormente. Confía tanto en este remedio para mejorar anímicamente, que el ganador de 'Supervivientes' ha dado toda una declaración de intenciones. "Mi segunda casa a partir de ahora", ha escrito junto a una imagen del local en el que va a pasar mucho de su tiempo ahora.