Ana Carrillo 12 JUN 2025 - 21:08h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que habló con Terelu Campos sobre el cáncer, enfermedad que ambos han superado

Koldo Royo sufre sarcopenia tras 'Supervivientes': qué es, síntomas y tratamientos

Compartir







Koldo Royo y Terelu Campos se conocieron gracias a 'Supervivientes 2025', concurso en el que el chef y tiktoker participó y en el que la hermana de Carmen Borrego tuvo un papel destacado al convivir en la playa con los concursantes durante algunas semanas y ser la encargada de darle anuncios importantes como la unificación de los dos equipos en una única playa.

Los dos tenían en común ser los más veteranos de la aventura - él tiene 67 años y ella cumplirá los 60 este verano - y también haber superado dos veces un cáncer: la hija de María Teresa Campos tuvo cáncer de mama, primero en una y un año después en la otra, y el cocinero de origen vasco afincado en Mallorca ha logrado sobreponerse a un cáncer de colon y a otro de vejiga.

En una entrevista concedida a 'El Español', el chef ha explicado que habló de la enfermedad, "pero muy por encima", con la colaboradora de '¡De viernes!' fuera de cámaras. Una charla en la que la notó a ella "un poco más baja" de ánimos y fue él quien le recordó que ambos lo habían superado: "Cuando salí, nos encontramos y me dio un gran abrazo. Me dijo: 'Koldo, me has dado mucha fuerza'".

"Pienso que Terelu se motivó gracias a mí"

"No hablamos mucho más, pero pienso que Terelu se motivó gracias a mí", ha confesado en la mencionada entrevista, en la que ha explicado que se encuentra muy bien de salud pese a que le diagnosticaron sarcopenia, pérdida de masa y fuerza muscular de forma notable con efectos negativos en la calidad de vida, a su llegada a España.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz el pasado en común de Maica Benedicto y Koldo Royo

Es más, cree que su estado de salud, en general, es mejor que el de antes de irse a los Cayos Cochinos. "En Honduras, procuré ordenarme. Pasé hambre, pero no me puse a pensarlo, ni hacía ascos a ningún alimento. También busqué una disciplina, que acabé haciendo 14.000 pasos. Me ponía a recoger leña, que quizá hay trabajos más llamativos, como coger un tronco de 50 kilos, pero eso me divertía y me servía para agacharme", ha recordado, para destacar que logró su propósito de "demostrar que se puede participar después de superar un cáncer de vejiga y de colon".