Una nueva sentencia le vuelve a dar la razón a María José Cantudo contra María José Nieto por atentar contra su honor pero se ve obligada a recordar la peor época de su vida

María José Cantudo abandona llorando Telecinco tras su entrevista en '¡De viernes!': "Estaba abatida"

Compartir







María José Cantudo vuelve a las portadas tras hacerse pública la última sentencia a su favor contra María Jesús Nieto, a quien la actriz y vedette demandó en 2000 junto a Blanca Villa por atentar contra su honor y su imagen profesional y personal. Los jueces han declarado culpable a María José Nieto, al igual que hace unos a años a Blanca Villa, quien perdió su casa para indemnizar a María José Cantudo y hacer frente a las costas judiciales. En Informativos Telecinco hemos repasado la carrera de María José Cantudo y nos hemos acercado a su vida actual.

Lo cierto es que hasta finales de abril pasado que saltó la noticia, María José Cantudo estaba viviendo días tranquilos en su residencia de Madrid. En sus publicaciones en las redes sociales ella misma se hace eco de sus viajes a Andalucía para disfrutar en directo de las procesiones de la Semana Santa, comparte las fotos de las celebraciones familiares o se alegra de haber recibido el Premio Especial de los Premios Jaén Única organizados por Diario JAÉN y la Diputación Provincial por su trayectoria y su papel como embajadora de la provincia. La actriz nació en Andújar, una pequeña localidad de la provincia de Jaén, y siempre que tiene la oportunidad hace gala de ello.

María José Cantudo, a quien nunca le gustó confesar su edad, el 10 de julio próximo cumplirá los 73 años. También pasa tiempo con su único hijo Manuel Otero, que además se casó en 2020, con 46 años, en la población madrileña de El Escorial en una ceremonia a la que acudieron sus allegados más íntimos.

PUEDE INTERESARTE Las 10 mejores películas eróticas españolas para ver en casa

Por qué denunció María José Cantudo a dos compañeras de profesión

Tras tantos acontecimientos de tinte agradable todo a vuelto a revolverse para María José Cantudo. Hace 20 años, las actrices Blanca Villa y María José Nieto empezaron a poner en duda ante los medios de comunicación la procedencia de su capital y que fuera ella quien cantara en ciertas actuaciones, en concreto, la acusaron de un supuesto plagio y la suplantación de voz en grabaciones teatrales. Ambas mujeres aseguraban que en realidad eran ellas dos quienes cantaban y no María José Cantudo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Recientemente, en un programa de televisión Cantudo quiso pronunciarse sobre el sufrimiento que le ha ocasionado el proceso legal para defender su honor y su honradez, la fuerte depresión en la que se vio inmersa durante siete años y los problemas de salud que atravesó. Tal como ella misma subrayó, en tres ocasiones la justicia le ha dado la razón. En ese mismo programa aseguró que sus ingresos “provienen exclusivamente de mi trabajo como artista. Soy intachable. Nunca me he tenido que liar con nadie, ni me ha paseado ninguna madame”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esos años cuando empezaron a acusarla la actriz fue diagnosticada de depresión y se le recomendó descansar y retirarse temporalmente de la profesión, lo que provocó que tuviera que suspender El último cuplé, una obra de teatro que ella misma escribió y que protagonizaba y que además se llevó al cine. Además, tuvo que cancelar su participación en la serie Cuéntame.A todo ello se añade que en ese mismo año 2020 una hernia en la espalda desplazó una vértebra causándole muchos dolores. Tuvieron que operarla de urgencia pero de esa dolencia ya está recuperada.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cantudo deja Andújar para actuar en la capital

María José Cantudo inició su carrera artística como modelo publicitaria y actriz de fotonovela, había llegado a Madrid desde su tierra en Andújar a principios de los 70. En una de sus apariciones Valerio Lazarov, realizador, director y productor de televisión, se fijó en ella para incorporarla al elenco de presentadoras y azafatas del programa ¡Señoras y señores!, junto a otras artistas que estaban empezando como Ángela Carrasco, Norma Duval o Victoria Vera.

Su salto al cine fue con la película Autopsia. A continuación llegaron El secreto inconfesable de un chico bien en 1975 con José Sacristán y enseguida se hizo muy famosa tras participar en la cinta La Trastienda de 1976, dirigida por Jorge Grau. La trama incluye a María José Cantudo sin ropa, toda una revolución para la época que marca un hito en la historia del cine de nuestro país, ya que se convierte en el primer desnudo integral femenino que pueden ver todos los espectadores. Ese mismo año graba Las delicias de los verdes años de Antonio Mercero, Marcada por los hombres de José Luis Merino o Secuestro de Leon Klimovsky. Ya había conocido a Manolo Otero, un galán del cine español, con el que se casó en 1973 y fruto del matrimonio nació su único hijo. En 1978 la pareja se divorció. Antes, la actriz protagonizó El huerto del francés o la cinta Pasión. Pocos años después participó en La amante ambiciosa (1982) y Piernas cruzadas (1983). En esos tiempos María José empezó una relación con el periodista y presentador de televisión Pedro Ruiz. Su última pareja conocida fue el productor teatral Enrique Cornejo desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

Tras dejar el cine, María José Cantudo se centró en el teatro, en la producción musical y en la revista. Así protagonizó con un gran éxito el musical Las Leandras, Mariquilla Terremoto y La Pepa trae cola. También apareció en series de televisión como Ay, Señor, Señor o Cuéntame.