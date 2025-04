María José Nieto, en pie de guerra con María José Cantudo: ''Es un demonio, me quiere ver en la calle''

Una de las vedettes más famosas de España ha pedido auxilio a 'Socialité' . Hablamos de María José Nieto , que según afirma, está desesperada porque está a punto de quedarse en la calle y se encuentra en una situación límite. Pero no solo eso, revela que la culpable de su situación no es otra que la famosa vedette María José Cantudo .

El programa ha hablado con María José Nieto, que se defiende y carga contra la vedette: ''Ella también me ha insultado, eso que dice que no me ha insultado, tengo reportajes donde me pone a parir también. No lo puede borrar porque eso está publicado. Todos los compañeros lo saben''.