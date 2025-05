Fiesta 17 MAY 2025 - 18:24h.

Varios testigos aseguran haber visto a María José Cantudo abatida tras su entrevista en '¡De viernes!'

María José Cantudo reaparece y planta cara a todos sus frentes abiertos: "No lo perdonaré nunca"

María José Cantudo ha regresado a los medios concediendo una polémica entrevista a '¡De viernes!', donde la artista decidió defenderse de todas las acusaciones que han vertido sobre ella a lo largo de más de veinte años. Durante hora y media, la artista respondió a las preguntas de los colaboradores del programa y protagonizó algún que otro momento tenso con alguno de los colaboradores (concretamente con la periodista Ángela Portero, con quien tuvo un sonado pique en directo). Toda esta tensión habría pasado factura a la artista, que habría abandonado las instalaciones de Mediaset entre lágrimas, según varios testigos.

María José Cantudo abandona llorando y abatida Mediaset tras su entrevista

La entrevista a María José Cantudo fue larga y tensa y dicen que ocurrió algo cuando terminó y que no fue captado por las cámaras del programa, pero sí que lo señalan varios testigos. Once y veinticinco de la noche. La artista concluye su entrevista "completamente abatida y entre lágrimas". Estas son las palabras exactas de quienes relatan lo que vieron anoche fuera del plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

"Cuentan cómo un vídeo que le pusieron de Bárbara Rey imitándola, cachondeándose de ella durante varias intervenciones a lo largo de los años, provocó que María José abandonase las instalaciones completamente destrozada, abatida y llorando", nos detalla Jorge Moreno, que tiene toda la información al respecto. Aprovechamos para ver ese momento en el que la Cantudo aguantaba estoica el vídeo de las mofas de Bárbara Rey y que le provocaría ese malestar.

En plató, una vez visto el vídeo, María José tiró de humor y de cante para no entrar al trapo. De hecho, llegó a negar que tuviera algún tipo de enemistad con Bárbara Rey, aunque había cierta ironía en sus aclaraciones: "Yo no pienso en ella ni la veo en la tele. Hay personas que, cuando salen por la tele, no las veo. ¿Qué quieres tú, otro jaleo? Dejadme a mí tranquila. Yo no he venido a hablar de estas personas, he venido a hablar de lo que a mí me ha pasado. Ya estamos pasándonos de rosca", dijo. Después de esto, se habría producido ese momento que nos detalla nuestro compañero desde la redacción de 'Fiesta' en el que varias personas aseguran haber visto a la artista saliendo de Telecinco muy afectada por lo que había vivido hacía escasos minutos en el plató de '¡De viernes!'.